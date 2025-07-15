Російський агент мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному

У Рівному Служба безпеки запобігла ще одному теракту. Співробітники спецслужби затримали агента рф, який готував вибух у багатоквартирному будинку.

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За даними СБУ, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога й затримали терориста «на гарячому», коли він мінував квартиру.

Затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого рф завербувала через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

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Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

«Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні», — йдеться у повідомленні СБУ.

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Після вибуху агент мав спочатку «залягти на дно» в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Наразі російський агент перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, днями СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили у Києві полковника спецслужби Івана Воронича.

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