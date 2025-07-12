Мрії про американське світське життя не справдилися: Меган Маркл знову лютує

Меган Маркл підтвердила, що її спроби вписатися в американське вище суспільство марні. Джерело, близьке до герцогині Сассекської, нещодавно заявило, що вона обурена тим, що її не запросили на весілля американського підприємця Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес. Незважаючи на те, що принц Гаррі та Меган Маркл провели час із Джеффом Безосом і Лорен Санчес 2024 року, цього виявилося недостатньо, щоб зміцнити стосунки між двома парами, пише Сatalunya.

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Меган спробувала відновити зв'язок зі своїм американським корінням, переїхавши до Каліфорнії після певного періоду життя у Великій Британії. Доказом цього є заява, опублікована Маркл про свого сина, принца Арчі, та одну з традицій, які перейняв малюк. Колишня акторка хотіла показати, що вона залишається прив'язаною до американської історії, святкуючи 4 липня зі своїми дітьми.

Так само вона наголошує, що, незважаючи на своє британське коріння, і Арчі, і Лілібет дотримуються американських традицій. Меган відсвяткувала День Незалежності, випікаючи кекси в кольорах американського прапора. Ця традиція, як вона пояснила, народилася з її другого побачення з принцом Гаррі.

Вона також спекла торт з датою 4 липня та вітальним посланням до цього дня.

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«Тепер наші діти дотримуються традиції, з Днем Незалежності!» — написала вона.

Меган хоче, щоб і її дочка, і принц Арчі знали та поважали своє походження з боку матері. Це мета, яку вона вже втілила в життя, і яка визначить майбутнє її дітей.

Меган Маркл не просто приготувала кекси на 4 липня. Вона подбала про те, щоб і Лілібет, і принц Арчі брали участь у заходах, пов'язаних з цим святом. Для герцогині Сассекської важливо, щоб її діти знали своє походження та історію Сполучених Штатів.

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У попередні роки подружжя разом зі своїми дітьми також брало участь в урочистостях, присвячених цій даті.

Хоча Гаррі зберігає зв'язки зі Сполученим Королівством, він зізнався, що йому подобається жити в Сполучених Штатах. Перш за все тому, що його діти — принцеса Лілібет та принц Арчі, мають набагато більше свободи, ніж у ярмі королівських обов’язків.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», все частіше говорять про те, що принц Гаррі нещасливий у США, а Меган Маркл стривожена чутками про це.

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