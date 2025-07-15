Осиротіла семимісячна донька: на Сумщині поліг 26-річний офіцер з Вінниччини

У Бубнівці провели в останній земний шлях офіцера одного із підрозділів сил спеціальних операцій — Владислава Яковенка. Він загинув 7 липня на Сумщині під час стрілецького бою воїн отримав складне наскрізне кульове вогнепальне поранення, яке було не сумісне з життям. У квітні йому виповнилось 26 років, повідомляє Гайсинська районна адміністрація.

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«Владислав закінчив Київський університет біоресурсів та природокористування. Під час навчання пройшов військову кафедру, отримавши офіцерське звання молодшого лейтенанта. Розпочав свою трудову діяльність на птахофабриці у Ладижині. У 2019 році створив сім’ю та мав великі плани на майбутнє», — йдеться у повідомленні.

У розпал великої війни Владислав Яковенко взяв до рук зброю та пішов захищати свою країну у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь у боях в Серебрянському лісі на Луганщині, у битвах за Терни та Макіївку.

«З 2024 року перейшов до одного із підрозділів Сил спеціальних операцій, адже мав надзвичайно складний бойовий досвід, професійну підготовку, величезний багаж знань та навичок у своїй роботі. Був командиром групи. Цей хлопець був титаном, адже він водив за собою інших у „найтемніші і найгарячіші“ місця. Не раз рятував своїх побратимів та виносив на своїх кремезних плечах поранених», — кажуть земляки.

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У 2024 році у воїна народилась донечка Поліна, яка стала для нього цілим всесвітом. Він завжди обіцяв повернутися до своїх дівчаток, але доля розпорядилася по іншому…

Молода дружина Юлія стала вдовою, а семимісячна донечка Поліна напівосиротіла… батьки втратили сина.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині поліг вчитель з Чернігівщини, який із перших місяців війни боронив країну.

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