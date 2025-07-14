Був активним учасником Революції Гідності: під Покровськом загинув захисник із Тернопільщини

Підволочиська громада провела в останню дорогу воїна Сергія Заяця. Боєць 33-ої окремої механізованої бригади довгий час вважався зниклим безвісти. Надія не полишала серця рідних і близьких. Та 9 липня до громади надійшла болюча звістка — герой є в списках загиблих, повідомляє селищна рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Сергій із юних років мав загострене почуття справедливості та глибоку любов до України. Він був активним учасником Революції Гідності, неодноразово брав участь у мирних акціях протесту на Майдані. Для нього слово „патріотизм“ було не просто гаслом — це був його стиль життя. Саме так згадують його побратими й друзі», — йдеться у повідомленні.

На жаль, 1 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання під час переміщення особового складу на Покровському напрямку, Сергій загинув.

У Підволочиську його зустріли на колінах. Братові воїна вручили Пам’ятну грамоту — на знак шани, вдячності й вічної пам’яті, а прапор — матері.

РЕКЛАМА

Свій останній спочинок Сергій знайшов на місцевому кладовищі — поруч із іншими героями, які віддали життя за Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті вчителя з Чернігівщини, який з перших місяців війни боронив країну.

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook