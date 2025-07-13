З перших місяців війни боронив країну: на Донеччині поліг вчитель з Чернігівщини

Вкотре горе непоправної втрати спіткало Чернігівщину. Понорницька громада сповістила про загибель воїна Сергія Подоляко. У травні йому виповнилось 48 років.

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«Майбутній захисник навчався у Дніпродзержинському технікумі фізичної культури. Службу в армії проходив у 1995−1996 роках. Потім закінчив педагогічний університет у Сумах», — розповіли у громаді.

Проживав чоловік у селищі Сосниця. Працював вихователем у Красно-Хутірській школі-інтернаті та фермерському господарстві. З початком повномасштабної війни Сергій був мобілізований у травні 2022 року. Служив на посаді стрільця-санітара, сумлінно виконував свій військовий обов’язок.

«Але, на жаль, 9 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Сергій Подоляко загинув. У захисника залишилися мати, син, сестра та дружина», — повідомили земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на передовій загинув захисник із Житомирщини Віктор Титюк, який в окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати.

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