Поки батьки сваряться: дочка Джолі та Пітта розкрила таємницю свого хлопця

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі, яка змінила ім'я, нещодавно була помічена на вулиці зі своїм ймовірним хлопцем. Це через кілька місяців після того, як її батьки офіційно оформили своє давнє розлучення, пише The News. 1 липня, 19-річна дівчина, яка понад місяць тому почала чутки про романтичні стосунки зі своїм партнером по танцях, спочатку завітала до студії, а потім вирушила на вечерю разом зі своїм потенційним коханим.

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Шайло, яка потрапила в заголовки газет на початку цього року після подання юридичних документів на видалення «Пітт» зі свого прізвища у свій 18-й день народження, який відбувся 27 травня 2024 року, була у піднесеному настрої.

Згідно з фотографіями, Шайло, яка є першою біологічною дитиною Джолі та Пітта, сміялася зі своїм супутником, коли вони виходили з машини та заходили до суші-ресторан у Лос-Анджелесі.

Чутки про романтичні стосунки між ними почали поширюватися у травні.

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Нагадаємо, Джолі та Пітт завершили свою восьмирічну судову тяганину у грудні 2024 року, поклавши край їхньому гучному розлученню, яке почалося у 2016 році, та поділили майно.

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