Розбите серце: Анджеліна Джолі розчарована через останній крок Бреда Пітта

Анджеліна Джолі, яка мріє залишити США і переїхати в іншу країну, дуже засмучена. Джерела повідомили, що 50-річна американська акторка та режисерка зізналася, що їй сумно, бо її колишній чоловік розірвав стосунки з їхніми двома старшими синами, 22-річним Меддоксом Чіваном Джолі-Піттом та Паксом Тхіеном Джолі-Піттом, якому 21 рік.

ВІДЕО ДНЯ

За словами інсайдерів, Джолі відверто зізналася у проблемі своїм друзям, сказавши: «У мене просто розбите серце». Вона додала, що «завжди робила» те, що вважала правильним для своїх шістьох дітей.

Нагадаємо, зірка подала на розлучення у 2016 році після сварки з Бредом Піттом на приватному літаку. Процес офіційно був завершений лише у грудні 2024 року, після 8-річної судової боротьби за опіку над дітьми, пише видання Geo.tv.

У 2020 році Пакс до Дня батька написав пост, в якому назвав Пітта «потворою світового класу» і продовжив стверджувати, що його батько змусив молодших братів і сестер «тремтіти від страху».

РЕКЛАМА

За даними джерел, це повідомлення було як «ніж у серце Бреда».

Інсайдери заявили, що актор змирився з тим, що, можливо, більше ніколи не матиме стосунків з Меддоксом і Паксом, оскільки минуло багато часу відтоді, як обидва хлопчики востаннє спілкувалися з ним. Проте не втрачає надії зберегти відносини з частиною дітей.

«Він спустошений, але починає розуміти, що стосунки зі старшими хлопцями вже не виправити. Він думає, що їх налаштували проти нього», — стверджує джерело.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, актор розкритикував Анджеліну Джолі за виховання дітей, бо згадав власний юнацький досвід.

Фото: Getty Images

791

Читайте нас у Facebook