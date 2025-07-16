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На пенсію до 40 років: хто в Україні стає наймолодшим пенсіонером
Крім пенсійних виплат, які часом перевищують 200 тисяч гривень, працівники української прокуратури мають інші пенсійні пільги. Серед них — можливість раннього виходу на пенсію завдяки вислугі років, залишаючись при цьому на роботі.
Так, за даними «Економічної правди», в Україні налічується 5739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина — 2 262 — працюють, причому 1150 із них не виповнилося 50 років, ще 815 особам зараз від 50 до 60 років.
При цьому, за даними Міністерства соціальної політики, серед прокурорів-пенсіонерів є 6 осіб, яким ще немає 40 років. Це можливо завдяки правовій колізії. «Молоді» прокурори-пенсіонери через суди домагаються призначення їм пенсії за законом 90-х років, згідно з яким для виходу на пенсію вистачало 15 років роботи у прокуратурі.
Також через суди прокурори вимагають скасування обмеження максимального розміру пенсії та знову-таки вимагають призначення пенсії за старим законодавством. У результаті, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 1200 таких прокурорів-пенсіонерів із середнім розміром виплат 50 600 грн на місяць.
Крім того, середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців вихід на пенсію настає за наявності 35 років трудового стажу і не раніше ніж у 60 років (у деяких випадках — у 63 або 65 років).
Зауважимо, що з великим відставанням від прокурорів та суддів йдуть ліквідатори Чорнобильської аварії з інвалідністю, чия пенсія не може становити менше ніж 14 тисяч гривень.245
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Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня