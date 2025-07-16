На пенсію до 40 років: хто в Україні стає наймолодшим пенсіонером

Крім пенсійних виплат, які часом перевищують 200 тисяч гривень, працівники української прокуратури мають інші пенсійні пільги. Серед них — можливість раннього виходу на пенсію завдяки вислугі років, залишаючись при цьому на роботі.

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Так, за даними «Економічної правди», в Україні налічується 5739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина — 2 262 — працюють, причому 1150 із них не виповнилося 50 років, ще 815 особам зараз від 50 до 60 років.

При цьому, за даними Міністерства соціальної політики, серед прокурорів-пенсіонерів є 6 осіб, яким ще немає 40 років. Це можливо завдяки правовій колізії. «Молоді» прокурори-пенсіонери через суди домагаються призначення їм пенсії за законом 90-х років, згідно з яким для виходу на пенсію вистачало 15 років роботи у прокуратурі.

Також через суди прокурори вимагають скасування обмеження максимального розміру пенсії та знову-таки вимагають призначення пенсії за старим законодавством. У результаті, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 1200 таких прокурорів-пенсіонерів із середнім розміром виплат 50 600 грн на місяць.

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Крім того, середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців вихід на пенсію настає за наявності 35 років трудового стажу і не раніше ніж у 60 років (у деяких випадках — у 63 або 65 років).

Зауважимо, що з великим відставанням від прокурорів та суддів йдуть ліквідатори Чорнобильської аварії з інвалідністю, чия пенсія не може становити менше ніж 14 тисяч гривень.

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