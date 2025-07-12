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До 390 тисяч на місяць: хто отримує найбільшу пенсію в Україні
У той час, як Кабмін готується збільшувати мінімальну пенсію українцям на 203 гривні — до 2564 гривень, деякі українці мають пенсійні виплати у сотні тисяч. Таку виплату отримують завдяки спеціальним пенсіям.
Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України Данило Гетманцев, привівши дані зі свого запиту до Пенсійного фонду України. При цьому отримані дані політик попросив розбити на Топ-20 найбільших виплат.
«Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків та родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви пишете мені. Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою», — зазначив Данило Гетьманцев.
За словами парламентаря, найбільша пенсія — у суддів. Так, у № 1 у Топ-20 суддів-пенсіонерів виплата дорівнює 390 тисячам гривень, а «найменша» — майже 320 тисяч. У прокурорів ці показники дорівнюють 219 і 119 тисячам відповідно. Серед парламентаріїв тільки один отримує 245,9 тисячі гривень пенсії, решта в цьому «рейтингу» — від 21,8 до 59,8 тисячі гривень. У шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.
«Безумовно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали. Нагадаю, зараз триває процес розгляду законопроєкту про відміну спецпенсій прокурорів. Впевнений, що ми зможемо подолати опір та прийняти його у другому читанні», — резюмує Данило Гетманцев.
Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні можливі затримки з виплатою соціальної допомоги через зміни у механізмі їх призначень та здійснення платежів.
Фото: pixabay185
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