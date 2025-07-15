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Євросоюз знову продовжив термін тимчасового захисту для українців: названо нову дату закінчення
У Євросоюзі, країни-члени якого прихистили понад 4 мільйони українців, які рятувалися від війни, вкотре продовжили нашим співгромадянам термін надання статусу тимчасового захисту — до 4 березня 2027 року.
Як пише «Європейська правда», таке рішення ухвалила Рада ЄС.
«Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року», — повідомив співрозмовник видання.
Зараз громадяни України з таким статусом мають право на працевлаштування, медичну допомогу, освіту. Останнім часом у країнах-членах ЄС активізувалися обговорення того, як стимулювати українців повертатися на батьківщину.
Наприклад, у Німеччині, яка прийняла більше мільйона українців, готують пакет законодавчих змін, наслідком яких стане скорочення соціальних виплат «новим» біженцям.
А у Швейцарії обговорюють питання щодо прийняття біженців з України, які їдуть за кордон лише з небезпечних регіонів.
Фото — Pixabay8
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