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Євросоюз знову продовжив термін тимчасового захисту для українців: названо нову дату закінчення

16:53 15 липня 2025
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українцям. Фото&nbsp;— Pixabay

У Євросоюзі, країни-члени якого прихистили понад 4 мільйони українців, які рятувалися від війни, вкотре продовжили нашим співгромадянам термін надання статусу тимчасового захисту — до 4 березня 2027 року.

Як пише «Європейська правда», таке рішення ухвалила Рада ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року», — повідомив співрозмовник видання.

Зараз громадяни України з таким статусом мають право на працевлаштування, медичну допомогу, освіту. Останнім часом у країнах-членах ЄС активізувалися обговорення того, як стимулювати українців повертатися на батьківщину.

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Наприклад, у Німеччині, яка прийняла більше мільйона українців, готують пакет законодавчих змін, наслідком яких стане скорочення соціальних виплат «новим» біженцям.

А у Швейцарії обговорюють питання щодо прийняття біженців з України, які їдуть за кордон лише з небезпечних регіонів.

Фото — Pixabay

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