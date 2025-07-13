Багато американців ставляться з презирством: королівські експерти співчувають принцу Гаррі

Минуло п'ять років відтоді, як принц Гаррі покинув свою батьківщину. Після вибухових звинувачень та прохань залагодити сімейну ворожнечу, британський принц, на думку експертів, все ще намагається знайти свій шлях.

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«Гаррі перебуває у вигнанні, — заявив королівський експерт Річард Фіцвільямс Fox News Digital. — Безсумнівно, він про дещо шкодує. Здається, він втратив зв'язок з багатьма своїми друзями і, звичайно, є королівський розкол. В останні місяці саме Меган була на передовій. Її запуск продуктів для способу життя був підтриманий Netflix… Гаррі отримав кілька нагород, але той факт, що 76 000 підписали петицію, коли він отримав премію Пета Тіллмана, був попередженням про те, що багато американців ставляться до пари з презирством».

Коментарі Фіцвільямса з'явилися невдовзі після того, як королівський історик Марлен Кеніг розповіла Us Weekly, що 40-річному Гаррі було важко знайти значущу роль для себе в США, використовуючи свій королівський титул і «намагаючись бути годувальником» для своєї родини.

«Йому може бути комфортно у своєму каліфорнійському будинку з дружиною та двома чарівними дітьми, — сказав Кеніг, — але він ще не знайшов успіху поза домом».

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Королівська коментаторка Аманда Матта розповіла Us Weekly, що хоча Гаррі «здається, не шкодує» про свій королівський відхід, існує «розчарування» щодо подій, які розгорнулися після цього, як «погіршилися» його стосунки з кількома членами королівської родини. Тим часом Меган, схоже, «зосереджена» на своїх «підприємствах та ідентичності поза королівською бульбашкою».

Герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від посад старших членів королівської родини у 2020 році, посилаючись на нестерпне втручання британської преси та відсутність підтримки з боку палацу.

Відколи пара оселилася в Каліфорнії, вони висловлювали свої скарги в інтерв'ю, документальних фільмах, а також у мемуарах Гаррі 2023 року «Spare». Книга, в якій він виклав незручні подробиці про Віндзорський дім, значно погіршила його стосунки з королівською родиною.

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