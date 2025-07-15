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Події

Блискавка спалила супермаркет під Львовом (відео)

18:29 15 липня 2025
В Радехові сталася пожежа через влучання блискавки. Фото «Типовий Львів»

На Львівщині, яка днями потерпала від підтопленнь через вихід з берегів річки Зубра, нова напасть — у Радехові палає супермаркет через потрапляння блискавки у сонячні панелі

Про це пише тг-канал «Типовий Львів» і вміщує фото з великим стовбом диму.

Зазначається, що місто вкрив їдкий дим. Людям рекомендують закривати вікна.

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Схоже, що полум'я охопило всю будівлю. На місці працюють співробітники ДСНС.

 

Місцеві пабліки повідомляють, що вогонь охопив площу у 900 «квадратів». За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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До речі, кілька годин тому в Радехівській міськраді попереджали про небезпечні метеорологічні явища й на завтра, 16 липня: «По території Львівської області: 16 липня грози. Вранці та вдень місцями: град (діаметром 6 — 19 мм), шквали 15 — 20 м/с, значні дощі (15 — 49 мм, в селенебезпечних районах 15 — 29 мм за 12 год і менше). І рівень небезпечності, жовтий».

Нагадаємо, що днями буревій наробив лиха у Харкові. В обласному центрі зафіксовано 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів, повалено 132 дерева та обламано 122 великі гілки. Через падіння даху приватного будинку постраждали три людини. А в області загинула жінка — на неї впало дерево.

Фото «Типовий Львів»

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