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Блискавка спалила супермаркет під Львовом (відео)
На Львівщині, яка днями потерпала від підтопленнь через вихід з берегів річки Зубра, нова напасть — у Радехові палає супермаркет через потрапляння блискавки у сонячні панелі
Про це пише тг-канал «Типовий Львів» і вміщує фото з великим стовбом диму.
Зазначається, що місто вкрив їдкий дим. Людям рекомендують закривати вікна.
Схоже, що полум'я охопило всю будівлю. На місці працюють співробітники ДСНС.
Місцеві пабліки повідомляють, що вогонь охопив площу у 900 «квадратів». За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
До речі, кілька годин тому в Радехівській міськраді попереджали про небезпечні метеорологічні явища й на завтра, 16 липня: «По території Львівської області: 16 липня грози. Вранці та вдень місцями: град (діаметром 6 — 19 мм), шквали 15 — 20 м/с, значні дощі (15 — 49 мм, в селенебезпечних районах 15 — 29 мм за 12 год і менше). І рівень небезпечності, жовтий».
Нагадаємо, що днями буревій наробив лиха у Харкові. В обласному центрі зафіксовано 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів, повалено 132 дерева та обламано 122 великі гілки. Через падіння даху приватного будинку постраждали три людини. А в області загинула жінка — на неї впало дерево.
Фото «Типовий Львів»284
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