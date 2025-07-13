Потужний буревій обрушився на Харківщину, є постраждалі (фото, відео)

Негода, про яку попереджали синоптики, напередодні увечорі обрушилася на Харківщину.

У Харківській міськраді повідомляли про перебої зі світлом та, як наслідок, з водопостачнням через відсутність живлення на насосних станціях. Шквальний вітер, який «пройшовся» обласним центром, валив дерева на дороги та дроти.

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Буревій повалив 132 дерева. Фото міськради Харкова

Через негоду в Харкові гілки дерев обірвали близько 20 дротів зовнішнього освітлення. Фото міськради Харкова

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Ранком у неділю, 13 липня комунальники продовжували усувати наслідки буревію. Станом на 7:00 вони розпиляли 11 дерев та 22 великі гілки, прибравши частину з них. Відновлено 14 із 17 обірваних дротів зовнішнього освітлення.

«Загалом внаслідок негоди зафіксовано 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів, повалено 132 дерева та обламано 122 великі гілки», — йдеться у повідомленні.

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Через буревій в Харкові пошкоджені десятки покрівель. Фото міськради Харкова

На жаль, негода забрала життя 56-річної жінки — на неї впало дерево. Це сталося в Чугуївському районі. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, в області є й постраждалі.

Так, Салтівському районі Харкова вітер зірвав дах приватного будинку, постраждали 3 людини. В Основ'янському районі міста внаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка, а у Шевченківському через падіння дерева на автівку — 52-річний чоловік.

Під час падіння даху в Харкові постраждали троє людей. Фото ДСНС

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В Слобідському районі впав поворотний баштовий кран, а в Харківському на електричний потяг впало дерево.

Наразі на Харківщині без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів.

А «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через шквальний вітер та знеструмлення в декількох населених пунктах, що вплинули на рух поїздів у регіоні. Зокрема, затримувалися із відправленям з Харкова потяги до Одеси, Львова, Умані та Черкас.

Синоптики попереджають, що складні погодні умови в регіоні зберігатимуться й у неділю, 13 липня.

Так, в Харкові очікується гроза, вдень град та шквал, 15 — 20 м/с. В області також пройдуть грозові дощі, вдень місцями град та шквал, 15 — 20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, що раніше негода на Львівщині стала причиною підтоплень в обласному центрі — біля Львова з берегів виходила річка Зубра. Подедкуди в нежитловій забудові вода піднімалася на три метри.

Фото міськради Харкова

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