Є місця, де вода сягає майже трьох метрів: дощі затопили Львів (фото)

Сильні опади, які охопили західну частину України, призвели до того, що на Львівщині з берегів вийшла річка Зубра — в області є загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, триває підтоплення й в обласному центрі: «Є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони».

На Львівщині вийшла з берегів ріка Зубра. Фото міськради Львова

Львів'ян просять перенести речі з підвалів у безпечні місця, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів на потенційно небезпечних ділянках. Втім, декому це вже робити пізно…

РЕКЛАМА

У Львові затопило стоянки з автівками. Фото 4studio.com.ua

Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Фото міськради Львова

Фото Varta1

РЕКЛАМА

У Львівській міськраді уточнили, що там, де поблизу міста розлилася Зубра, проїзд транспорту наразі неможливий.

Також вночі підтопило автостоянки поблизу ЖК «Континент» у Сокільниках. Підтоплення у Львові спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

В місті дощитиме увесь день. Фото міськради Львова

«На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами погоди дощ триватиме сьогодні цілий день», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Фото Укргідрометцентру

Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають, що10 липня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий); у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 10 липня на заході та на Вінниччині очікуються зливи та грози, які ближче до вечора можуть дійти до Житомирщини та Київщини.

Фото Львівської міськради

268

Читайте нас у Facebook