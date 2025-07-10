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Є місця, де вода сягає майже трьох метрів: дощі затопили Львів (фото)
Сильні опади, які охопили західну частину України, призвели до того, що на Львівщині з берегів вийшла річка Зубра — в області є загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.
Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, триває підтоплення й в обласному центрі: «Є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони».
Львів'ян просять перенести речі з підвалів у безпечні місця, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів на потенційно небезпечних ділянках. Втім, декому це вже робити пізно…
У Львівській міськраді уточнили, що там, де поблизу міста розлилася Зубра, проїзд транспорту наразі неможливий.
Також вночі підтопило автостоянки поблизу ЖК «Континент» у Сокільниках. Підтоплення у Львові спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.
«На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами погоди дощ триватиме сьогодні цілий день», — йдеться в повідомленні.
Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають, що10 липня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий); у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 10 липня на заході та на Вінниччині очікуються зливи та грози, які ближче до вечора можуть дійти до Житомирщини та Київщини.
Фото Львівської міськради268
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