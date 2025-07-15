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Спорт

«Динамо» з червоною карткою не змогло обіграти клуб із Румунії: відеоогляд матчу

19:52 15 липня 2025
Динамо&nbsp;— Корвінул

У вівторок, 15 липня, київське «Динамо», яке зіграло раніше внічию з англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (1:1), провело на зборі в Австрії передостанній поєдинок проти представника другого дивізіону Румунії «Корвінула».

«Динамо» (Україна) — «Корвінул» (Румунія) — 0:0

«Динамо»: Моргун, Тимчик, Попов, Захарченко, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Буяльський, Торрес (Брагару, 63), Волошин, Супряга (Герреро, 60).

На 80-й хвилині вилучено Тимчика («Динамо»).

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Нагадаємо, що на австрійському зборі у «біло-синіх» ще заплановано останній спаринг із хорватським «Осієком» (16 липня).

Як відомо, 22 і 29 липня «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В першій зустрічі суперників у Вільнюсі литовці виявилися сильнішими — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу відбору Ліги Європи «Ільвес» — «Шахтар».

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Фото ФК «Динамо»

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