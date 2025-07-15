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«Динамо» з червоною карткою не змогло обіграти клуб із Румунії: відеоогляд матчу
У вівторок, 15 липня, київське «Динамо», яке зіграло раніше внічию з англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (1:1), провело на зборі в Австрії передостанній поєдинок проти представника другого дивізіону Румунії «Корвінула».
«Динамо» (Україна) — «Корвінул» (Румунія) — 0:0
«Динамо»: Моргун, Тимчик, Попов, Захарченко, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Буяльський, Торрес (Брагару, 63), Волошин, Супряга (Герреро, 60).
На 80-й хвилині вилучено Тимчика («Динамо»).
Нагадаємо, що на австрійському зборі у «біло-синіх» ще заплановано останній спаринг із хорватським «Осієком» (16 липня).
Як відомо, 22 і 29 липня «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В першій зустрічі суперників у Вільнюсі литовці виявилися сильнішими — 2:0.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу відбору Ліги Європи «Ільвес» — «Шахтар».
Фото ФК «Динамо»45
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