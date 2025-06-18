Став відомий суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів: підсумки жеребкування

У середу, 18 червня, в Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, яке минулого сезону виграв «ПСЖ».

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22/23 липня (в гостях) та 29/30-го (на своєу полі) підопічні Олександра Шовковського зіграють з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).

До речі, домашньою ареною «біло-синіх» у єврокубковому сезоні буде стадіон «Арена Люблін» у польському Любліні, де минулого сезону динамівці грали проти «Партизана» (6:2), «Рейнджерс» (1:1) та «Зальцбурга» (0:2).

Інші пари на «шляху чемпіонів» сформували:

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«Левадія» (Естонія) / РФШ (Латвія) — «Іберія» (Грузія) / «Мальме» (Швеція)

«Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

«Вікінгур» (Фарери) / «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) — «Црвена Звезда» (Сербія)

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«Ноа» (Вірменія) / «Будучность» (Чорногорія) — «Ференцварош» (Угорщина)

«Лех» (Польща) — «Егнатія» (Албанія) / «Брейдаблік» (Ісландія)

«Копенгаген» (Данія) — «Дріта» (Косово) / «Дюделанж» (Люксембург)

«Рієка» (Хорватія) — «Лудогорець» (Болгарія) / «Динамо» (білорусь)

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На «шляху ліги» перетнуться:

«Бранн» (Норвегія) — «Зальцбург» (Австрія)

«Вікторія» (Чехія) — «Серветт» (Швейцарія)

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Панатінаїкос» (Греція)

Додамо, що у разі успішного проходження стартового бар'єру «Динамо», яке розпочинає підготовку до сезону 23 червня (закордонний збір пройде в Австрії), потрапить до 3-го відбірyого раунду Ліги чемпіонів, а у разі невдачі — до кваліфікації Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомим суперник «Шахтаря» в 1-му відбірному раунді Ліги Європи.

Фото ФК «Динамо»

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