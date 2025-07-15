На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 17 липня, володар Кубка України донецький «Шахтар», який розгромив «Ільвес» у першій зустрічі (6:0), зіграє на стадіоні «Таммелан» у Тампере проти віцечемпіона Фінляндії поєдинок у відповідь 1-го відбірного раунду Ліги Європи (арбітр — Мохаммад Усман Аслан з Норвегії).

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Після першої зустрічі суперників у Любляні «помаранчево-чорні» провели на зборі у Словенії спаринг проти місцевого клубу «Бріньє» — 5:0 (Егіналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвілі, 79 з пенальті).

Що ж до «Ільвеса», то команда Йоонаса Рантанена підтримує ігровий тонус у чемпіонаті Фінляндії. У черговому поєдинку колектив з Тампере вдома вирвав перемогу у ВПС — 3:2 (Ветелі, 23, Рід, 85, Седербек, 89 — Фолл, 48, Попович, 75) і посідає в турнірній таблиці друге місце з одним очком відставання від «Інтера» з Турку, який має гру в запасі.

Букмекери у майбутньому поєдинку бачать явним фаворитом «Шахтар». Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу «Ільвеса» в основний час приймає з коефіцієнтом 5,9, на нічию — 5,13, на виграш підопічних турка Арди Турана — 1,44.

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У прямій трансляції поєдинок «Ільвес» — «Шахтар» на території України покажуть (початок — о 19:00) телеканали УПЛ ТБ і «КСТБ|Єврокубки» (на «Київстар ТБ»).

Ліга Європи. 1-й відбірний раунд. Матч-відповідь

17 липня (четвер)

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«Ільвес» — «Шахтар» 19:00 УПЛ ТБ, КСТБ|Єврокубки

Нагадаємо, що у разі успішного проходження фінського бар'єру (а хіба є сумніви?) «Шахтар» у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем», а у разі невдачі у відборі Ліги конференцій — з АЗ з Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком.

Фото ФК «Шахтар»

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