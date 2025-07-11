«Динамо» зіграло внічию з англійським клубом на зборі в Австрії: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 11 липня, київське «Динамо», яке раніше обмінялося перемогами з угорською «Кішвардою» (0:2, 3:0) і поступилося віцечемпіону Данії «Мідтьюлланду» (1:3), провело на зборі в Австрії контрольний матч проти представника другого за силою дивізіону чемпіонату Англії «Вест Бромвіч Альбіона» (9-е місце за підсумками минулого сезону).

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«Динамо» (Україна) — «Вест Бромвіч Альбіон» (Англія) — 1:1

«Динамо»: Нещерет (Ігнатенко, 61), Гусєв (Вівчаренко, 61), Біловар (Михавко, 61), Захарченко (Попов, 61), Караваєв (Брагару, 61), Михайленко (Бражко, 61), Яцик (Піхальонок, 61), Буяльський (Шапаренко, 61), Торрес (Ярмоленко, 61), Кабаєв (Волошин, 61), Супряга (Задорожний, 31, Ванат, 61).

Голи: Ванат (76) — Філліпс (56).

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Нагадаємо, що на австрійському зборі у «біло-синіх» ще заплановано поєдинок із хорватським «Осієком» (16 липня).

Як відомо, 22 та 29 липня «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). У першій зустрічі суперників у Вільнюсі литовці виявилися — сильнішими — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із чемпіоном Австралії, який виграв справу про зґвалтування.

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Фото ФК «Динамо»

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