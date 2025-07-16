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Найстаріший марафонець світу, який ніс олімпійський вогонь, загинув у 114 років (фото)
Найстаріший марафонець в історії Фауджа Сінгх загинув на 115-му році життя в результаті наїзду автомобіля в індійському штаті Пенджаб. Про це повідомив автор його біографії Хушвант Сінгх. Раніше не стало найстарішого чемпіона зимових Олімпійських ігор.
Трагедія сталася 14 липня у рідному селі спортсмена, коли Сінгх переходив дорогу неподалік свого будинку. Винуватця ДТП поки не встановлено. Того ж вечора Сінгх помер від отриманих травм у приватній клініці міста Джаландхар.
Фауджа Сінгх став світовим символом довголіття та сили духу. Він почав займатися бігом у віці 89 років і з того часу пробіг дев'ять повних марафонів (останній — у віці 101 року!) Його особистий рекорд — 5 годин 40 хвилин — було встановлено на марафоні в Торонто у 2012 році. Також Сінгх був одним із факелоносців Олімпіади-2004 в Афінах та Ігор-2012 у Лондоні, в 2015-му отримав Медаль Британської імперії.
За даними біографії, до п'яти років Фауджа не міг ходити, а більшу частину життя працював фермером. Після смерті дружини 1992 року Сінгх переїхав до Великобританії. Втрата сім'ї — дружини, сина та дочки — стала поворотним моментом у його житті, і спорт допоміг йому впоратися з трагедією.
Після завершення кар'єри Сінгх, відомий як «Торнадо в тюрбані», знімався у рекламі з Девідом Бекхемом та Мухаммедом Алі, виступав за права тварин та став натхненням для мільйонів людей у всьому світі. Його рекорди у віковій категорії 90+ офіційно визнані у Великій Британії та за її межами.
Хоча вік Фауджі Сінгха офіційно не був визнаний Книгою рекордів Гіннеса через відсутність документів, у його британському паспорті зазначено, що він народився 1 квітня 1911 року.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла найстаріша у світі олімпійська чемпіонка, яка жила за підробленими документами.
Фото РА та з соцмереж279
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