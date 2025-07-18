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Вчинок Доріі розкрив правду: Меган Маркл отримала несподіваний удар від своєї матері
Меган Маркл побачила, як стабільність її сім'ї почала хитатися після рішення Дорії. Деякий час тому мати Меган покинула Лос-Анджелес, щоб переїхати до Монтесіто та допомогти парі піклуватися про Арчі та Лілібет. Однак те, що здавалося гарним рішенням, перетворилося на кошмар, пише Сatalunya.
Як стало відомо, Дорія повністю змінила свою позицію та покинула Монтесіто. Джерела, близькі до родини, стверджують, що її від'їзд був пов'язаний з постійними вимогами Меган, називаючи це основною причиною від'їзду. Провівши майже 18 місяців у такому середовищі, Дорія нарешті знайшла полегшення подалі від напруженої атмосфери оселі доньки.
Дорія прибула у 2024 році з наміром підтримати пару у важкий період. За словами джерел, близьких до родини, вона взялася доглядати за онуками, надавати емоційну підтримку та виконувати щоденні завдання. Однак на якомусь етапі Дорія більше не могла терпіти ставлення доньки, як кажуть ті, хто добре її знав.
Постійні скарги Меган, певний рівень драматизму у стосунках і побуті та динаміка, яка виснажила її терпіння, стали ключовими факторами, які спонукали Дорію повернутися до Лос-Анджелеса. Свідки кажуть, що Меган навіть благала її не їхати, повторюючи «не кидай мене», коли вона бачила багаж матері.
Це рішення Дорії вплинуло на і Гаррі. Принц бачив у тещі материнську фігуру, і її від'їзд залишив значну емоційну порожнечу. Таким чином, її відсутність порушила власну стабільність пари.
Спільне життя стало дуже важким тягарем для Дорії. Те, що почалося як період сімейної підтримки, перетворилося на рутину емоційної напруги. Щоденні завдання, постійні вимоги та турбота про онуків викликали виснаження, яке змусило її здатися.
У 68 років вона вирішила, що настав час повернутися до свого звичного життя у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що Гаррі та Меган обурені витоком інформації у делікатному питанні мирних перемовин з королівською сім’єю.
Фото Getty Images597
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