«Диктатор на підборах»: що каже персонал про Меган Маркл

У новому сенсаційному матеріалі стверджується, що 43-річна герцогиня Сассекська лякає свій персонал, а одне з джерел описує її як «диктатора на високих підборах», який доводить «дорослих чоловіків до сліз». Ганебне викриття було опубліковане виданням The Hollywood Reporter і, ймовірно, приголомшить Меган Маркл та її чоловіка, принца Гаррі, який 15 вересня святкує своє 40-річчя, пише New York Post.

ВІДЕО ДНЯ

«Всі бояться Меган, — стверджує джерело. — Вона принижує людей, вона не дослухається до порад. Вони обидва погано приймають рішення та часто їх змінюють. Гаррі — дуже, дуже чарівна людина. А вона просто жахлива. Вона абсолютно невблаганна. Вона ходить, як диктатор на високих підборах, розпалюючись і вигукуючи накази. Я бачив, як вона доводила дорослих чоловіків до сліз».

У Маркл і Гаррі протягом багатьох років спостерігається висока плинність кадрів. Головний помічник і особистий секретар Маркл пішли у 2021 році, а минулого місяця керівник апарату подружжя звільнився, пропрацювавши всього три місяці на посаді. Меган Маркл не вперше піддається критиці за свою поведінку по відношенню до підлеглих. У 2018 році Букінгемський палац провів розслідування щодо Маркл через її ставлення до двох королівських помічників, яке було названо «поведінкою знущання». Палац так і не оприлюднив своїх висновків, але Меган назвала ці заяви «спланованою наклепницькою кампанією».

Нагадаємо, що Гаррі і Меган вигнали з Кенсингтонського палацу за жорстоке поводження з персоналом.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook