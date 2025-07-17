Вперше за довгий час: популярна телеведуча звернулася до мережі

Популярна телеведуча Валентина Хамайко, яка зворушливо написала про доньку, звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео, на якому відпочиває на ліжаку, та поділилася своїми почуттями. За словами ведучої, вперше вона не відчуває докорів сумління через те, що нічого не робить.

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«Валентина, 43 роки, працююча мама 4 дітей… цілий день ось так пролежала біля води гріючись на сонці… і її не мучили докори сумління, — написала Валя. — Шлях до цього був довгим…«

Хамайко поділилася своїми доробками останніх років, коли працювала на телебаченні, кіно, народжувала дітей та відчувала депресію.

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«2011−2016 …декрет довжиною в 5 років, — поділилася Валя. — В ньому я народила 3 дитину, як мама реалізувалася на усі 100%+ прокачала усі можливі мамські скіли але зовсім загубила себе… 2016 життя дало ляпаса і я швидко оговталась!.. 2018 народжую 4 дитину з думкою «жодного дня в декреті» бо все зрозуміло — вирулю… 2022−2024 важко… дуже важко у всіх напрямках… а діти якось швидко стали дорослими. 2025 — розвиток, мрії і плани попри війну, відчуття життя сьогодні і зараз. Вдячність за можливість любити і бути в любові.

P. S. …я вперше за довгий час просто лежала і насолоджувалась саме цим моментом. Якось це було складно раніше… а цього разу вдалося розслабитися… як в шавасані після силової йоги".

Підписники подякували ведучій за відвертість та поділилися думками.

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«Поважаю як сексі, мудру і досвідчену жінку, поважаю і ціную як чуйну, добру людину», — написали у мережі.

«Реалізована, красива жінка, щаслива мама, жінка, яка любить життя в усіх його проявах», — поділилися думками.

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Нагадаємо, у минулому році Валентина Хамайко офіційно розписалася з батьком своїх дітей.

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