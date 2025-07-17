- 17.07 22:27 Наймодніший сувенір-2025: як вибрати подарунок
- 17.07 21:59 Чудова заправка для салатів: готується просто і швидко
- 17.07 21:29 Дженніфер Лопес святкуватиме день народження концертом у Туреччині
- 17.07 21:00 Робіть це під час ходьби й можете за місяць втратити до 4 кілограмів ваги
- 17.07 20:55 «Шахтар» зіграв у гостях внічию з «Ільвесом» і вийшов у відборі Ліги Європи на турецького гранда: відеоогляд матчу
- 17.07 20:35 Він мав позивний «Меджик», що означає чарівник: під Куп’янськом поліг 28-річний воїн з Запоріжжя
- 17.07 20:07 Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно
- 17.07 19:39 Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди»
- 17.07 19:14 Вперше за довгий час: популярна телеведуча звернулася до мережі
- 17.07 19:02 Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
- 17.07 18:44 путін вже відповів на ультиматум Трампа: аналітик пояснив задум кремля
- 17.07 18:30 У Польщі закривають притулки для українських біженців
Вперше за довгий час: популярна телеведуча звернулася до мережі
Популярна телеведуча Валентина Хамайко, яка зворушливо написала про доньку, звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео, на якому відпочиває на ліжаку, та поділилася своїми почуттями. За словами ведучої, вперше вона не відчуває докорів сумління через те, що нічого не робить.
«Валентина, 43 роки, працююча мама 4 дітей… цілий день ось так пролежала біля води гріючись на сонці… і її не мучили докори сумління, — написала Валя. — Шлях до цього був довгим…«
Хамайко поділилася своїми доробками останніх років, коли працювала на телебаченні, кіно, народжувала дітей та відчувала депресію.
«2011−2016 …декрет довжиною в 5 років, — поділилася Валя. — В ньому я народила 3 дитину, як мама реалізувалася на усі 100%+ прокачала усі можливі мамські скіли але зовсім загубила себе… 2016 життя дало ляпаса і я швидко оговталась!.. 2018 народжую 4 дитину з думкою «жодного дня в декреті» бо все зрозуміло — вирулю… 2022−2024 важко… дуже важко у всіх напрямках… а діти якось швидко стали дорослими. 2025 — розвиток, мрії і плани попри війну, відчуття життя сьогодні і зараз. Вдячність за можливість любити і бути в любові.
Підписники подякували ведучій за відвертість та поділилися думками.
«Поважаю як сексі, мудру і досвідчену жінку, поважаю і ціную як чуйну, добру людину», — написали у мережі.
«Реалізована, красива жінка, щаслива мама, жінка, яка любить життя в усіх його проявах», — поділилися думками.
Нагадаємо, у минулому році Валентина Хамайко офіційно розписалася з батьком своїх дітей.356
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
Ракам потрібно зберігати холоднокровність, а Стрільцям слід проявити гнучкість: гороскоп на 17 липня