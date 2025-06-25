Ми відпускаємо дитину: популярна телеведуча зворушливо звернулася до доньки

Популярна телеведуча Валентина Хамайко, яка зізналася у своїх звичках, вразила зверненням до старшої доньки. Відомо, що Соломія екстерном закінчила десятий та одинадцятий класи за один рік і вже закінчила школу. На своїй сторінці у соціальній мережі Валентина виклала фото разом з Соломією та чоловіком, військовим Андрієм Оністратом, з нагоди отримання дівчиною атестату та зворушливо звернулася до своєї дитини. Хамайко додала, що Соломія вирішить сама, у який саме вищий заклад вона буде вступати.

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«В її житті не було останнього дзвоника і випускного у 9 класі і відповідно після закінчення 11 класу теж, — написала Валентина. — Своє життя вона бачить інакшим і формує його відповідно до власного вибору.

Я поступово усвідомлюю, що ми відпускаємо дитину у своє самостійне життя. Бачу, як вона дуже поспішає жити і прагне цієї самостійності, насолоджується від можливості ухвалювати власні рішення.

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Я теж у свій час поспішала… і чоловік, тому дитину ми розуміємо. Свої побажання по університету ми звичайно висловили Соломії але вибір вона робить самостійно.

Ми народжували дітей в любові, ростили з можливістю проявляти себе, поступово готові відпускати, але завжди залишатимемось поруч тією внутрішньою точкою стабільності, до якої завжди можна повернутись думками чи фізично у світло дитинства та любові".

«Молодчинка, наші діти точно знають, чого вони хочуть, вони потребують лише нашої віри та довіри їм, — підтримали телеведучу у коментарях. - Часто батьки намагаються втілювати власні мрії через шлях дітей, але варто зупинитися та почати втілювати власні».

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«Щасливих доріг Соломії і всій родині!» — побажали у відповідь.

Нагадаємо, рік тому Валентина Хамайко офіційно розписалася з батьком своїх чотирьох дітей.

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