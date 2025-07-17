Обвинувачений у незаконному збуті боєприпасів ексзаступник начальника ДАІ та куратор спецпризначенців «Кобра» Володимир Резніков, мобілізувався до ЗСУ, щоб зупинити розгляд його справи. Про це повідомляє агентство «УНН» із посиланням на матеріали Києво-Святошинського районного суду Київської області.

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За даними видання, Резніков брав участь у переслідуванні активістів під час Революції Гідності та обвинувачується у незаконному поводженні з боєприпасами (ст. 263 КК України).

«Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується у незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було вимушено зупинено» — пише УНН.

За інформацією видання, Резніков «служить» у Києві, що за аналогією зі справою Романа Насірова, не має слугувати перепоною для правосуддя. Адже використання мобілізації як способу уникнення відповідальності визнано практикою зловживання, зазначають в «УНН».

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«Відповідно до ч.1 ст. 335 КПК України в разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених», — йдеться у рішенні суду, на яке посилається видання. У звʼязку з цим «УНН» направило відповідний запит до Генштабу та Офісу Генпрокурора.

Як відомо, у 2012 році журналісти та активісти звинувачували Володимира Резнікова у силовому тиску на учасників протесту біля резиденції Януковича в Межигір’ї. Тоді, за свідченнями очевидців, саме він особисто координував придушення акції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ексрадник ОП Артем Шило намагається «мобілізуватися» за схемою Насірова.

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