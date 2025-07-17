Поради знавців східної астрології допоможуть представникам зодіакального кола не лише уникнути складнощів, а й відкрити нові можливості для зростання у різних сферах життя.

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Астрологи запевняють, що у п'ятницю, 18 липня, Всесвіт посилатиме знакам зодіаку всілякі сигнали. Потрібно лише правильно їх прочитати. Навіть дрібниці можуть обернутися доленосними поворотами, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.

Овен — Десятка кубків

Овни зможуть відчути радість, близькість та емоційне насичення. Можливо, на них чекає зустріч з друзями або розмова, яка давно відкладалася. Головне — не прогаяти момент. Будьте відкриті до несподіваних проявів кохання, дружби чи вдячності.

Телець — Паж денаріїв

Тільці на порозі чогось нового, особливо у сфері фінансів чи фізичних проектів. З'явиться можливість запустити щось практичне. Зверніть увагу на деталі та не нехтуйте підготовкою. Навіть якщо проект здається дрібним, він може зрости на щось більше.

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Близнюки — Дама мечів

Близнюкам варто проявити внутрішню силу, яка дозволяє звільнитися від зовнішнього тиску. Вам потрібно буде вибрати: залишатися в старому або ступити в нове. Не бійтеся бути твердими і рішучими, але дотримуйтесь дипломатії, щоб ваші слова не поранили без потреби. Можливо, ви позбавитеся впливу людини або обставини, які давно гальмували ваше зростання.

Рак — Двійка кубків

День ідеально підійде для примирення, романтичних зізнань або нових знайомств. Можливе доленосне знайомство. Енергія карти сприяє глибоким душевним розмовам та зміцненню емоційних зв'язків.

Лев — Паж жезлів

Для Левів настає час починань, натхнення та бажання діяти. На вас може чекати пропозиція, яка надихне на зміни, або зустріч, що змінює настрій. Відкрийте новий досвід — він може призвести до значних результатів.

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Діва — Дама денаріїв

Дівам варто проявити твердість не дозволяти іншим диктувати правила, але ви точно знаєте, що потрібно робити. Продовжуйте йти вперед крок за кроком. Важливо берегти енергію та не витрачати її на порожні розмови.

Терези — Лицар жезлів

Терезам варто підготуватися до дій, рухів і яскравих переживань. Ви можете вплутатися у конфлікт, пристрасний роман або захоплюючу пригоду. Але остерігайтеся необдуманих вчинків. Прислухайтеся до серця, але контролюйте імпульси.

Скорпіон — Четвірка кубків

Скорпіонам не варто зациклюватися на негативі та не знецінювати те, що вже є. Щоб вийти з цього стану, зробіть щось незвичне: прогулянка, дзвінок другові або зміна обстановки допоможуть відновити сили. Відкрийтеся несподіваним джерелом натхнення.

Стрілець — Четвірка денаріїв

Стрільці будуть схильні триматися за звичне. У них з'являється страх втратити контроль, ресурси чи владу. Але надмірна обережність може спричинити стагнацію. Можливо, настав час щось відпустити, щоб отримати набагато більше.

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Козоріг — П'ятірка жезлів

Козорогам доведеться довести свою правоту, витримувати конкуренцію або подолати перепони. Але у вас є все необхідне, щоб перемогти. Не дозволяйте нікому збити вас із курсу. Навіть якщо здається, що все проти вас, це лише випробування на міцність.

Водолій — Король кубків

Водоліям треба навчитися говорити про свої почуття відкрито. Якщо ви давно хотіли поділитися чимось важливим — зараз саме час почують, якщо ви говорите від серця. День сприяє гармонії, душевним бесідам і відновлення балансу.

Риби — Туз денаріїв

Для Риб цей день стане могутньою відправною точкою до майбутнього успіху. Вам випаде шанс чи можливість, яку не можна упустити. Можливо, ви отримаєте пропозицію по роботі або почнете справу, про яку мріяли. Головне — бути уважними та відкритими до нових можливостей. Успіх явно на вашому боці.

Фінансовий гороскоп на тиждень 14 — 20 липня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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