Скандал у Черкасах: тренерка з танців програла в казино понад мільйон гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії

У Черкасах, де 12-річна школярка Дар’я Пономаренко встановила світовий рекорд в пілонному спорті, розгорівся гучний скандал. Тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20, програла в казино понад 1,35 млн гривень, зібраних з батьків на поїздку дітей до Грузії на міжнародний конкурс.

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Як усе починалося

Як повідомляє місцеве видання «18000», у лютому 2025 року вихованці танцювального гуртка здобули гран-прі на участь у конкурсі в Батумі (Грузія), що мав відбутися з 10 по 17 липня. Тренерка взяла на себе організацію поїздки, почала збирати кошти з березня — по 550−600 євро з кожного учасника, як готівкою, так і на банківську картку. Загальна сума внесків склала приблизно 1,35 млн гривень.

Напередодні поїздки тренерка повідомила батькам, що конкурс перенесено на 20−27 липня. В останній тиждень вона не надала квитків, лише бронювання автобуса. Коли батьки приїхали до неї додому, жінка зізналася, що програла всі гроші в казино.

Реакція школи та влади

Директорка школи № 20 Людмила Кіта повідомила, що поїздка була приватною ініціативою, а тренерка працювала за сумісництвом і була звільнена ще 30 травня.

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У коментарі виданню «18000» заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна підтвердила, що школа не мала стосунку до організації поїздки. «Це винятково приватна поїздка, яку організовувала керівниця гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Наскільки відомо, постраждалі звернулися до поліції», — розповіла Анастасія Чубіна.

Поліція відкрила кримінальне провадження, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії, батьки сподіваються на відшкодування збитків.

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Ця історія стала болючим ударом для дітей, які мріяли про виступ на міжнародній сцені, і для батьків, які вкладали кошти та надії.

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