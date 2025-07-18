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- 09:40 Скандал у Черкасах: тренерка з танців програла в казино понад мільйон гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії
Скандал у Черкасах: тренерка з танців програла в казино понад мільйон гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії
У Черкасах, де 12-річна школярка Дар’я Пономаренко встановила світовий рекорд в пілонному спорті, розгорівся гучний скандал. Тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20, програла в казино понад 1,35 млн гривень, зібраних з батьків на поїздку дітей до Грузії на міжнародний конкурс.
Як усе починалося
Як повідомляє місцеве видання «18000», у лютому 2025 року вихованці танцювального гуртка здобули гран-прі на участь у конкурсі в Батумі (Грузія), що мав відбутися з 10 по 17 липня. Тренерка взяла на себе організацію поїздки, почала збирати кошти з березня — по 550−600 євро з кожного учасника, як готівкою, так і на банківську картку. Загальна сума внесків склала приблизно 1,35 млн гривень.
Напередодні поїздки тренерка повідомила батькам, що конкурс перенесено на 20−27 липня. В останній тиждень вона не надала квитків, лише бронювання автобуса. Коли батьки приїхали до неї додому, жінка зізналася, що програла всі гроші в казино.
Реакція школи та влади
Директорка школи № 20 Людмила Кіта повідомила, що поїздка була приватною ініціативою, а тренерка працювала за сумісництвом і була звільнена ще 30 травня.
У коментарі виданню «18000» заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна підтвердила, що школа не мала стосунку до організації поїздки. «Це винятково приватна поїздка, яку організовувала керівниця гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Наскільки відомо, постраждалі звернулися до поліції», — розповіла Анастасія Чубіна.
Поліція відкрила кримінальне провадження, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії, батьки сподіваються на відшкодування збитків.
Ця історія стала болючим ударом для дітей, які мріяли про виступ на міжнародній сцені, і для батьків, які вкладали кошти та надії.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розслідування щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, який втік з України після скандалу з донатами.245
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Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна