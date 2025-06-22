Виїхав з України: Зеленський анонсував розслідування зборів на лікування Назарія Гусакова, який зник після скандалу з донатами

В Україні, де нещодавно поліція викрила нову шахрайську схему, президент Володимир Зеленський заявив про початок офіційного розслідування щодо зборів коштів на лікування львів’янина Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві. У своєму зверненні після зустрічі з керівником МВС Ігорем Клименком президент написав, що ситуація перебуває на контролі правоохоронців.

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«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій», — заявив Зеленський.

За словами президента, Гусаков залишив територію України 13 червня. Його місцезнаходження наразі встановлюється.

Хто такий Назарій Гусаков

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31-річний львів’янин Назарій Гусаков — один із найвідоміших в Україні людей з інвалідністю. Він має діагноз спінальна м’язова атрофія (СМА), рідкісне генетичне захворювання, що вражає м’язи, відповідальні за рух, дихання та ковтання. З дитинства прикований до візка, він активно виступав за права людей з інвалідністю, записував подкасти, знімався у відео зі стендаперами, вів блог і збирав кошти на лікування.

У чому звинувачують людину з інвалідністю

Головна претензія — постійні збори на ліки. Як відомо, лікування від СМА одне з найбільш дорогвартісних у світі. Препарат, який приймає Назарій, коштує в аптеках 274 тис. грн за флакон. Назарій в соцмережах називав різну кількість флаконів, яку він потребує на рік — то 40, то 48. Але нещодавно з’ясувалося, що вже понад рік ці ліки надаються Назарію безкоштовно за кошти міського бюджету Львова. Тобто Гусаков отримує по три флакони препарату «Еврісді» щомісяця — загалом 36 на рік. За даними ЗМІ, частину ліків також надає компанія-виробник «Рош», а ще 8 флаконів у 2024 році надійшли централізовано з держбюджету.

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«Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені», — прокоментував в соцмережі мер Львова Андрій Садовий.

У соцмережах Гусаков неодноразово дякував міській владі за допомогу, але водночас продовжував просити донати, стверджуючи, що ліків не вистачає, а також потрібні кошти на реабілітацію.

Скандал у соцмережах

17 червня у соцмережі X почали ширитися дописи з питаннями до Гусакова: «Де звіти за мільйони гривень?». Йому закидали, що він не публікує фінансових звітів, використовує одні й ті ж фото ліків, а також наводить суперечливі дані про кількість необхідних флаконів.

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Журналіст Денис Бігус, який раніше підтримував збори, написав: «Морально складно підозрювати людину зі смертельною невиліковною хворобою у шахрайстві. Але все побачене видається ху… вим».

Окремий резонанс викликала інформація про криптогаманці, через які, за даними Lviv.Media, з 2022 по 2025 рік пройшло понад 5 млн доларів. Гусаков у коментарі виданню заявив, що це не його кошти, а гроші людей, які «проганяли виграші зі ставок» через його гаманець, а він лише отримував відсоток.

У 2022 році Назарій сам зізнавався, що працював аналітиком у букмекерських компаніях 1xbet та Leonbet і «трохи грав у покер».

Останній збір перед виїздом з України Назарій назвав «На танець життя». За даними ЗМІ, станом на 20 червня, на його карті у Приват зібрали 377 тис. грн, на банку у Monobank — 1,3 млн грн. Дописи про те, що йому потрібні гроші на ліки, з'являлися на його сторінках ще зовсім нещодавно.

Президент Зеленський наголосив, що справа не має дискредитувати волонтерський рух загалом: «Дуже важливо — відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахраї взяли в обіг спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також випрошували гроші від імені голови Київської ОДА.

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