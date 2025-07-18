- 18.07 22:28 Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
- 18.07 22:00 Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким
- 18.07 21:31 Серйозний претендент: Джастін Бібер йде на новий рекорд
- 18.07 21:02 Кавунова дієта: чи допомагає вона схуднути та вивести токсини
- 18.07 20:44 «Для закваски помідорів використовую чорнобривці, які мають дивовижну властивість», — кулінарка Оксана Вознюк
- 18.07 20:33 Був декілька разів поранений, але кожного разу повертався до побратимів: на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини
- 18.07 20:06 Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик
- 18.07 19:56 Рибам — «Туз Кубків», Скорпіонам — «Вісімка Пентаклів», а Терезам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз і поради карт на 19 липня
- 18.07 19:40 Це все гра в довгу: експерт пояснив, що означають заяви та кроки Дональда Трампа щодо України
- 18.07 19:24 Гаррі вирішив підти «шляхом принцеси Діани»: що задумав Сассекс
- 18.07 19:13 Може вирішив зімітувати: військовий експерт про відсутність атак на Київ через візит Келлога
- 18.07 18:49 Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
Чи траплялося з вами, що при виборі капелюшка, який, нагадуємо, є одним з основних трендів цього літа, ви опинялися на роздоріжжі? Наприклад, подобається і кремова, і лавандова, і блакитна водночас. Як визначитися?
Скористайтеся секретом голлівудських зірок. Віддайте перевагу тому головному убору, в якому почуваєтеся впевненіше.
Також не забудьте продумати, з чим збираєтеся носити такий капелюшок. Бежева та чорна вважаються універсальними та підійдуть практично до будь-якого вбрання. Яскрава має бути «співзвучна» домінуючим кольорам у вашій сукні або купальнику з парео. Наприклад, бірюзовий капелюшок дуже гарно поєднуватиметься з чорним купальником з великими бірюзовими квітами, а жовтий — з темно-синьою сукнею у жовтий горох.
Ефектно виглядатиме капелюшок у трендових відтінках. Наприклад, цього літа таким є «мокко мус». Чудово він поєднуватиметься з коричневою сукнею з блакитними або яскраво-зеленими візерунками, або з білою спідницею з воланами та коричневим верхом з гіпюру.
Обирайте те, що робить вас особливою — і ви не помилитеся.
Раніше Ольга Сметанська розповіла про наймодніший сувенір-2025, а також що не варто купувати на літніх розпродажах.
Фото з альбому Ольги Сметанської129
Читайте нас у Facebook
Ракам знадобиться дружня порада, а Стрільцям настав час зайнятися своїм здоров'ям: гороскоп на 18−19 липня