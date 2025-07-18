Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається

Чи траплялося з вами, що при виборі капелюшка, який, нагадуємо, є одним з основних трендів цього літа, ви опинялися на роздоріжжі? Наприклад, подобається і кремова, і лавандова, і блакитна водночас. Як визначитися?

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Скористайтеся секретом голлівудських зірок. Віддайте перевагу тому головному убору, в якому почуваєтеся впевненіше.

Також не забудьте продумати, з чим збираєтеся носити такий капелюшок. Бежева та чорна вважаються універсальними та підійдуть практично до будь-якого вбрання. Яскрава має бути «співзвучна» домінуючим кольорам у вашій сукні або купальнику з парео. Наприклад, бірюзовий капелюшок дуже гарно поєднуватиметься з чорним купальником з великими бірюзовими квітами, а жовтий — з темно-синьою сукнею у жовтий горох.

Ефектно виглядатиме капелюшок у трендових відтінках. Наприклад, цього літа таким є «мокко мус». Чудово він поєднуватиметься з коричневою сукнею з блакитними або яскраво-зеленими візерунками, або з білою спідницею з воланами та коричневим верхом з гіпюру.

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Обирайте те, що робить вас особливою — і ви не помилитеся.

Раніше Ольга Сметанська розповіла про наймодніший сувенір-2025, а також що не варто купувати на літніх розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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