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Стиль життя

Наймодніший сувенір-2025: як вибрати подарунок

22:27 17 липня 2025
Сувенірний дармовис. Фото Ольги Сметанської

Дармовис на сумку — найкращий сувенір, який ви можете привезти сестрі, подрузі, колезі з подорожі. Ця річ зараз на піку моди — і це перший та головний аргумент. Дуже важливо, що зараз вішають на сумку не один такий дармовис, а кілька, тому ваш подарунок не буде зайвим.

Як вибрати дармовис? Насамперед вішають на сумку талісмани. Наприклад, це може бути знак зодіаку — скажімо, рибка чи левеня, або перша літера імені. Актуальні дармовиси у вигляді м'яких іграшок — ведмежати, собачки, білочки, конячки… Практично кожній жінці сподобається дармовис у вигляді квітки — троянди або ромашки.

Безпрограшний варіант — серце. До речі, серця актуальні в прикрасах та декорі одягу. Дуже красивий вигляд мають на сумці розписні яскраві кулі.

Дармовис може бути з тканини, екошкіри, металу, дерева.

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Функціональною підвіскою може бути гаманець для дрібниць або стильний ліхтарик.

Сумку також можна прикрасити хусткою, яка є гарним подарунком, якщо має гарне надихаюче забарвлення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які подарунки можуть зіпсувати настрій вашим близьким та друзям.

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Фото Ольги Сметанської

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