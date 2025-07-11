Що не варто купувати на літніх розпродажах: ці рекомендації допоможуть вам зберегти гроші

На літніх розпродажах не варто купувати речі, які ось-ось вийдуть із моди. Їх легко ідентифікувати. Якщо в цьому сезоні всі обирали якийсь колір чи фасон, він точно набридне і не буде актуальним наступного літа. Якщо не хочете почути на свою адресу: «О! Такі сукні всі носили минулого року!» — відмовтеся від покупки.

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Не варто витрачати гроші на те, що не відповідає вашому стилю. Наприклад, якщо ви не носите червоні брюки чи сукні в стилі «бохо», сто разів подумайте щодо покупки, навіть якщо це дуже дешево.

Не варто купувати речі з браком, навіть якщо вони продаються з великою знижкою. Адже ремонт може обійтися дорожче за саму річ.

Не купуйте те, що на вас мале, сподіваючись схуднути до наступного сезону.

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Купуйте на розпродажах те, що менше піддається модним тенденціям. Наприклад, піжаму, спортивний костюм, базову футболку. Також гарною інвестицією в гардероб може стати покупка взуття улюбленої моделі та кольору, що до всього підходить.

Раніше відомий стиліст Дар'я Кравченко назвала найактуальніші поєднання одягу та аксесуарів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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