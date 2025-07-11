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Що не варто купувати на літніх розпродажах: ці рекомендації допоможуть вам зберегти гроші
На літніх розпродажах не варто купувати речі, які ось-ось вийдуть із моди. Їх легко ідентифікувати. Якщо в цьому сезоні всі обирали якийсь колір чи фасон, він точно набридне і не буде актуальним наступного літа. Якщо не хочете почути на свою адресу: «О! Такі сукні всі носили минулого року!» — відмовтеся від покупки.
Не варто витрачати гроші на те, що не відповідає вашому стилю. Наприклад, якщо ви не носите червоні брюки чи сукні в стилі «бохо», сто разів подумайте щодо покупки, навіть якщо це дуже дешево.
Не варто купувати речі з браком, навіть якщо вони продаються з великою знижкою. Адже ремонт може обійтися дорожче за саму річ.
Не купуйте те, що на вас мале, сподіваючись схуднути до наступного сезону.
Купуйте на розпродажах те, що менше піддається модним тенденціям. Наприклад, піжаму, спортивний костюм, базову футболку. Також гарною інвестицією в гардероб може стати покупка взуття улюбленої моделі та кольору, що до всього підходить.
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Фото з альбому Ольги Сметанської197
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