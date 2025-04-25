Образ відразу «засяє»: дизайнер назвав головні тренди літа-2025

Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав головні кольори сезону, порадив образи, які будуть актуальні літом 2025-го року. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини та опис, як підібрати у свій гардероб трендові речі. За словами дизайнера, у моді стиль бохо, рожевий колір та масивні аксесуари.

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«Зібрав для вас найстильніші тренди, в яких зручно, стильно і «по-літньому» легко! — написав Андре. - Бохо-стиль — сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на завʼязках, бахрома і легкі накидки. Міксуй натуральні тканини, етнопринти і багато прикрас.

Широкий брючний костюм — один з найстильніших трендів літа 2025. Широкі брюки з легкої тканини + жакет прямого крою без рукавів. Біла сорочка — обирайте моделі з асиметрією, обʼємними рукавами або цікавими гудзиками. Ніжно-рожеві відтінки — сукня, топ, сумка чи, навіть, хусточка — додай рожевого і образ відразу «засяє». Ретро аксесуари — окуляри у стилі 70-х, плетені сумки, обʼємні сережки, капелюхи — все це дуже актуально!"

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Підписники Тана поділилися своїми враженнями від його рекомендацій, зауважив, що багато чого залежить від настрою.

«Ідеально! — прокоментували у мережі. - Все те, що я люблю».

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«Дуже подобаються блузки в бохо стилі, мрію про таку», — зізналися підписники.

«Подобається бохо! — додали враження. — Чудово, коли вільні рухи і одяг не сковує. І обожнюю рожевий. В моєму гардеробі більш темні відтінки. Але обов'язково додам ніжно рожеві речі».

«Бохо і широкий брючний, це вже від настрою залежить», — вирішили у коментарях.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» відома дизайнерка Вікторія Гресь поділилася думками про актуальні тренди.

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