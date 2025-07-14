На тлі розчаруванні путіним президент Дональд Трамп оголосив, що США введуть імпортні мита в розмірі 100% щодо росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто мирної угоди між рф та Україною протягом 50 днів.

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«Я розчарований президентом путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до цього не дійшло. Виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. І вони будуть на рівні 100%», — сказав Трамп під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте.

За словами президента США, США і НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців.

Координацією постачань американської зброї Україні керуватимуть НАТО та постпред США при Альянсі.

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Він також заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем — або значну їх частину… І це можна зробити дуже швидко», — заявив Трамп.



«17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою», — додав він.

Президент США також заявив, що незадоволений путіним: «я кладу слухавку, кажу, це була чудова розмова, а потім летять ракети на Київ. Розмови не мають значення».

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Трамп впевнений, що путін його «не обдурить», а «коли розмови закінчуються — починаються дії».

Нагадаємо, останнім часом президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського диктатора путіна на тлі масштабних обстрілів України.

Американський президент також розглядає можливість надання нової фінансової допомоги Україні вперше з моменту свого вступу на посаду.

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