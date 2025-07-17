Це не спрацює: експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну

Новий план президента Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні та його одночасна погроза ввести суворі санкції проти торговельних партнерів росії свідчать про кардинальну зміну його позиції щодо війни, але його пропозиції залишають ключові деталі неясними. Виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі, Трамп заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot та інша зброя будуть «швидко» передані Україні, яка гостро потребує додаткової зброї для відбиття російського вторгнення, повідомляє The New York Times.

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Він додав, що США продадуть цю зброю європейським країнам, які відправлять її в Україну або використають для заміни зброї, яку вони відправляють в країну зі своїх наявних запасів. Однак представники Пентагону пізніше заявили, що багато деталей ще опрацьовуються. Експерти сумнівалися в достовірності погрози Трампа ввести 100-відсоткові мита для торговельних партнерів росії, якщо путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів. Масштаби взаємної торгівлі Китаю з росією означають, що реалізація цієї погрози призведе до конфронтації Трампа з Пекіном. Аналітики вважають малоймовірним, що президент США ризикне знову вступити в конфронтацію з Китаєм через Україну.

Дональд Трамп також відомий тим, що встановлює терміни, яких не дотримується, що викликає сумніви щодо того, чи буде він діяти, якщо 50-денний термін, який він встановив для рф, закінчиться.

Багато що також було незрозумілим щодо економічних погроз Трампа, зокрема, наскільки вони є правдоподібними. Хоча Трамп заявив, що готовий ввести 100-відсоткові мита як для росії, так і для її торговельних партнерів після 50 днів без угоди про припинення вогню, прямі мита на імпорт США з рф не матимуть значного впливу на російську економіку.

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За даними Офісу торгового представника США, у 2024 році Сполучені Штати імпортували російських товарів лише на суму близько 3 мільярдів доларів. Більша частина цієї суми припадає на російський експорт, який вважається необхідним, це добрива, залізо, сталь та уран для американських ядерних реакторів. Незрозуміло, чи має Трамп намір обмежити цю торгівлю.

Погроза Дональда Трампа ввести вторинні мита для будь-якої країни, яка торгує з росією, може мати набагато більший вплив, особливо на енергетичний сектор росії. Російська економіка витримала жорсткі санкції в основному завдяки продовженню експорту нафти й газу до країн, які не входять до режиму санкцій, очолюваного Заходом. Зокрема, Китай та Індія є для рф рятівним колом, оскільки вони користуються нижчими цінами на енергоносії, які росія може запропонувати після втрати західних покупців через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Едвард Фішман, колишній чиновник Державного департаменту та експерт з питань санкцій проти росії, зазначив, що Трамп вже одного разу відмовився від введення мита в розмірі понад 125% на китайський експорт.

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«Якщо метою є скорочення експорту енергоносіїв з росії, це не спрацює», — написав він у соцмережах.

Багато близьких союзників США, включно з Японією та країн Євросоюзу, також ведуть бізнес з росією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін хоче продовжувати війну, незважаючи на погрози Трампа.

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