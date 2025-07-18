41.42 / 41.95 48.29 / 48.93
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Незрозуміло, як Сметаніна призначать в «Укроборонпром» — політолог

13:55 18 липня 2025
Укроборонпром

Герман Сметанін не може очолити «Укроборонпром» ще мінімум рік — відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції», оскільки як міністр стратегічної промисловості він здійснював контроль та нагляд за «Укроборонпромом».

Про це пише політолог Андрій Миселюк у статті «Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна», коментуючи рішення Президента України повернути колишнього вже міністра ліквідованого Міністерства стратегічної промисловості в «Укроборонпром».

Автор зазначає, що генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначає не Президент України чи Кабмін, а Наглядова рада. Конкурс, на якому було обрано теперішнього генерального директора Олега Гуляка, був серйозним: «Цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson — міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки. На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними Наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН», — зазначали у жовтні минулого року в Мінстратегпромі.

Як після такого Наглядова рада погодиться розірвати контракт з Олегом Гуляком та без конкурсу призначити колишнього міністра в порушення Закону «Про запобігання корупції» — не дуже зрозуміло, зазначає політолог.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 17 липня, проголосувала за призначення міністрів нового уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко.

РЕКЛАМА
88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Жінка в київському метро вигугувала проросійські лозунги. Фото&nbsp;— скріншот

Вигукувала «слава росії» у столичному метро: що відповів пасажир і як зреагувала поліція

Софія та Ауріка Ротару, фото https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Винесли все цінне: дім Софії Ротару в Криму пограбували

Салат. Фото Елли Іванової

Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно

Наступний матеріал
Новини партнерів