Герман Сметанін не може очолити «Укроборонпром» ще мінімум рік — відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції», оскільки як міністр стратегічної промисловості він здійснював контроль та нагляд за «Укроборонпромом».

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Про це пише політолог Андрій Миселюк у статті «Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна», коментуючи рішення Президента України повернути колишнього вже міністра ліквідованого Міністерства стратегічної промисловості в «Укроборонпром».

Автор зазначає, що генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначає не Президент України чи Кабмін, а Наглядова рада. Конкурс, на якому було обрано теперішнього генерального директора Олега Гуляка, був серйозним: «Цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson — міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки. На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними Наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН», — зазначали у жовтні минулого року в Мінстратегпромі.

Як після такого Наглядова рада погодиться розірвати контракт з Олегом Гуляком та без конкурсу призначити колишнього міністра в порушення Закону «Про запобігання корупції» — не дуже зрозуміло, зазначає політолог.

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Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 17 липня, проголосувала за призначення міністрів нового уряду на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко.

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