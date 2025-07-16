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Окупанти вдарили по Кривому Рогу, Харкову та Вінниці балістикою та дронами: є постраждалі (фото, відео)
Наймасованіша з початку широкомасштабного вторгнення атака з повітря на Кривий Ріг, який дронами-камікадзе та балістикою постійно атакують окупанти, розпочалася напередодні увечорі та тривала у ніч проти 16 липня.
«Пізно ввечері та вночі ворог здійснив масовану атаку на Україну, у тому числі й наше місто, ударними БпЛА та балістикою. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО, було збито 16 ворожих БпЛА. Але внаслідок наймасовішої з початку війни атаки на місто — балістична ракета і 28 „Шахедів“ одночасно — були й численні влучання», — повідомив мер міста Олександр Вілкул.
На щастя, обійшлося без жертв, проте є постраждалий — 17-річний хлопець отримав поранення черевної порожнини, наразі його рятують медики.
Зруйновано промислове підприємство, пошкоджена міська інфраструктура — було знеструмлено кілька районів міста, водопостачання було переведено на генератори. Близько 5 години ранку всі пожежі, що виникли, були ліквідовані надзвичайною службою, а електро- та водопостачання відновили майже всім абонентам.
Гучно було й у Харкові, де близько опівночі протягом 14 хвилин пролунало 16 вибухів — росіяни вдарили дронами-камікадзе по цивільному підприємству в Київському районі міста. Виникла пожежа.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ППО збила над містом кілька ударних БпЛА противника. Вночі очільник ОВА Олег Синєгубов інформував про трьох постраждалих.
А у Вінниці під час «шахедної» атаки постраждали семеро людей — п'ятеро з них отримали опіки. Двоє людей знаходяться у важкому стані, троє — у стані середньої важкості.
Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила про влучання в обʼєкти промислової інфраструктури. На одному з них пожежу локалізовано, на іншому роботи тривають.
«В області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері. Один з будинків отримав суттєві пошкодження», — зазначила вона та додала, що область атакували 28 «Шахедів», 18 цілей знищила ППО.
Мер Вінниці Сергій Моргунов уточнив, що в лікарнях перебувають восьмеро постраждалих.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з території тимчасово окупованогоКриму, а також застосували 400 ударних БпЛА, до 255 із них — «Шахеди».
Основні напрямки удару — Кривий Ріг, Харків, Вінниця.
Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 145 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) — на 2 локаціях.
Нагадаємо, що тиждень тому масованої атаки зазнали Київ та область — по столичному регіону летіли не лише «Шахеди», а й балістика та крилаті ракети.
Фото — скріншот248
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Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня