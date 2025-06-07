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Багатоповерхівки пошкоджено у Дніпрі та Павлограді внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)
Під час нічної атаки з повітря, коли масованого удару було завдано по житловій забудові Харкова, постраждали цивільні об'єкти й на Дніпропетровщині.
У ніч проти 7 червня Повітряні сили ЗСУ попереджали як про застосування ворогом «Шахедів», так і ракет у бік Дніпра та Павлограда.
Ранком голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА.
«Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 — побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна — зараз ще триває обстеження», — зазначив він.
Також пошкоджень зазнали підприємство та багатоквартирні будинки у Павлограді. Були знищені 9 автівок. На щастя, люди не постраждали.
«Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв», — додав Сергій Лисак.
В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі ворог застосував 215 засобів повітряного нападу:
- 206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:
- 87 ударних БпЛА збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилата ракету Іскандер-К.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
Нагадаємо, що днями Україна зазнала наймасштабнішої російської атаки з повітря — загарбники застосували 452 засоби нападу: «Калібри», Х-101, балістику, а також дрони-камікадзе. ППО знищила 406 цілей.
Фото зі сторінки Сергія Лисака163
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