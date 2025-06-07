Багатоповерхівки пошкоджено у Дніпрі та Павлограді внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)

Під час нічної атаки з повітря, коли масованого удару було завдано по житловій забудові Харкова, постраждали цивільні об'єкти й на Дніпропетровщині.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч проти 7 червня Повітряні сили ЗСУ попереджали як про застосування ворогом «Шахедів», так і ракет у бік Дніпра та Павлограда.

Ранком голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА.

Росіяни атакували з повітря Павлоград та Дніпро. Фото ОВА

РЕКЛАМА

«Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 — побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна — зараз ще триває обстеження», — зазначив він.

В Дніпрі медики надали допомогу двом постраждалим. Фото ОВА

Також пошкоджень зазнали підприємство та багатоквартирні будинки у Павлограді. Були знищені 9 автівок. На щастя, люди не постраждали.

РЕКЛАМА

У Павлограді пошкоджень зазнали підприємство та житлова забудова. Фото ОВА

«Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв», — додав Сергій Лисак.

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі ворог застосував 215 засобів повітряного нападу:

206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 крилату ракету Іскандер-К.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

РЕКЛАМА

87 ударних БпЛА збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

6 керованих ракет Х-59/69;

1 крилата ракету Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.

Нагадаємо, що днями Україна зазнала наймасштабнішої російської атаки з повітря — загарбники застосували 452 засоби нападу: «Калібри», Х-101, балістику, а також дрони-камікадзе. ППО знищила 406 цілей.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

163

Читайте нас у Facebook