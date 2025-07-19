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Євроінтеграція України під питанням: Мерц не очікує змін до 2034 року
В Німеччині, яка нічого не знає про постачання Patriot для України, висловили сумнів щодо можливості вступу України до Європейського Союзу до 2034 року. Як повідомяє Reuters, канцлер ФРН Фрідріх Мерц зробив відповідну заяву, зазначивши, що процес евроінтеграції України навряд чи вплине на середньострокові фінансові плани ЄС, розраховані на період до 2034 року.
Після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, Мерц наголосив, що пріоритетом для Німеччини залишається припинення війни, розв’язаної росією проти України. «Для нас абсолютним головним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну», — заявив канцлер.
Він також додав, що питання відбудови України стане актуальним лише після завершення бойових дій, і цей процес, за його словами, «займе кілька років». «Це, ймовірно, навіть не вплине на поточні середньострокові фінансові перспективи ЄС», — зазначив Мерц.
На тлі заяв канцлера, позиція Європейської комісії залишається більш оптимістичною. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва в лютому заявила, що Україна може вступити до ЄС вже до 2030 року, якщо збережеться нинішній темп і якість реформ.
Лідери ЄС неодноразово підкреслювали, що членство України в Євросоюзі стане ключовою гарантією її безпеки, особливо в умовах триваючої агресії з боку росії.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Польщі різко впала підтримка вступу України до Європейського Союзу.223
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