У Польщі підтримка вступу України до ЄС різко впала: у чому причина

Обрання націоналіста Кароля Навроцького президентом країни ілюструє побоювання частини польського суспільства щодо перспективи європейської інтеграції свого сусіда — України. Польща, провідний прихильник нашої держави з моменту вторгнення росії в країну 24 лютого 2022 року, не змогла скористатися своїм головуванням у Раді Європейського союзу (ЄС), яке завершилося 30 червня, щоб наблизити Київ до Брюсселя.

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У грудні 2024 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівався відкрити принаймні один розділ у переговорах щодо вступу України до ЄС, заявивши: «Якби це залежало виключно від Польщі, процес тривав би один день».

Цього не сталося. Ці кроки, необхідні для вступу, вимагають одноголосного рішення держав-членів, і Угорщина не приховує своєї незгоди з цим проєктом. Перспективи стали ще примарнішими після обрання в Польщі президента, який має вкрай неоднозначне ставлення до цього питання, пише Le Monde.

Перемігши 1 червня з 50,89% голосів, націоналіст Кароль Навроцький, підтриманий ультраконсервативною партією «Право і справедливість» (PiS), під час передвиборчої кампанії обіцяв виступати проти вступу України до ЄС. Через тиждень після виборів у своєму першому інтерв'ю іноземному ЗМІ, а саме — газеті Mandiner, він заявив, що «Польща та Угорщина повинні захищати свої інтереси щодо України». 30 червня він уточнив свою заяву, заявивши, що Україна повинна відповідати європейським очікуванням і стандартам, перш ніж подавати заявку на членство, що є метою переговорів про вступ, які тривають.

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Згідно з опитуванням інституту Ibris, проведеним у червні, більшість поляків тепер проти вступу України до ЄС. Тільки 35% підтримують цей процес, у 2022 році таких було 85%. Крім політичних розбіжностей у владі щодо українського питання, у країні, як і раніше, є сильні побоювання з приводу економічних наслідків інтеграції України.

Крім того, новий президент Польщі Навроцький має намір зробити питання ексгумації жертв Волинської трагедії пріоритетним у переговорах із Києвом. Це повернення до минулого ставить під сумнів європейське майбутнє України, йдеться у статті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на обіцянку Навроцького не пускати Україну в НАТО.

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