Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС: про кого йде мова

Європейський союз має терміново сформулювати чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом блоку. У спільному листі високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України», пише Politico.

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«Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу, — йдеться у повідомленні. — Настав час для амбітних і ефективних рішень у цьому відношенні».

Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн раніше публічно запропонувала, що Україна може приєднатися до блоку до 2030 року, але підписанти тепер хочуть вжити заходів, щоб переконатися, що це дійсно станеться.

«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах, тепер настав час для нас мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це, — йдеться у листі. — Країні довелося досягти широких політичних, економічних і політичних цілей, водночас воюючи за захист своєї території, критичної інфраструктури та цивільного населення від нападів росії».

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти прийняття України до блоку з 27 країн, а його дипломати в Брюсселі висувають заперечення під час переговорів, спрямованих на зміцнення інституцій Києва та забезпечення економічного та політичного узгодження.

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Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський різко висловився про Орбана через блокування переговорів про вступ України до ЄС.

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