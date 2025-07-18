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Німецький уряд нічого не знає про поставку Patriot до України
Невдалі спроби досягти припинення вогню спонукають США вжити жорсткіших заходів проти росії. За словами президента Трампа, перші системи ППО Patriot вже в дорозі до України. Однак уряд у Берліні нічого не знає про ці поставки. За даними міністерства оборони, Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.
«Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це невідомо», — сказав речник відомства.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини, пише N-TV.
Трамп оголосив, що США нададуть Україні додаткові системи Patriot у світлі російських ракетних атак. Однак їх оплатять держави-партнери НАТО, включаючи Німеччину. Однак системи Patriot є дефіцитними у всьому світі. Залишається незрозумілим, звідки вони візьмуться і коли їх можна буде доставити до України.
Однак угода про припинення вогню може бути досягнута раніше, ніж через 50 днів. Президент США залишив відкритим питання, чи плануються переговори щодо укладення угоди з росією. «Якщо ми не матимемо угоди через 50 днів, це закінчиться погано», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Німеччина хоче купити дві системи Patriot для України.83
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