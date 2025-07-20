Дональд Трамп вимагає $ 20 млрд від Wall Street Journal: що сталось

Президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп проти видавця Wall Street Journal та журналістів, які написали статтю про його зв'язок з мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. В матеріалі йшла мова про колекцію листів, подарованих Епштейну до його 50-річчя у 2003 році, в якій була записка з малюнком — контуром оголеної жінки, та ім'ям Трампа.

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Позов, в якому вимагається щонайменше 20 мільярдів доларів, є ескалацією тривалої юридичної кампанії Трампа проти медіакомпаній, які він вважає своїми супротивниками. Президент заперечує, що написав цю записку.

У позові юридична команда очільника США звинувачує материнську компанію Journal у «грубих порушеннях журналістської етики та стандартів точного висвітлення подій». У позові зазначається, що Journal у своїй статті не опублікував малюнок або лист, які, як стверджують його репортери, подарував Епштейну Трамп.

«Причиною цих невдач є те, що не існує жодного автентичного листа чи малюнка», — написав адвокат Трампа в позові, який був поданий до федерального суду в Маямі, повідомляє вданняCNN.

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Трамп погрожував подати позов майже відразу після того, як стаття, написана репортерами Хадією Сафдар і Джо Палаццоло, була опублікована 17 липня ввечері. Обидва репортери зазначені в позові як відповідачі.

Стосунки Трампа з Епштейном, засудженим за сексуальні злочини (він помер у в'язниці Нью-Йорка у 2019 році, очікуючи на суд за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації), останніми тижнями стали предметом пильної уваги. Під час своєї кампанії 2024 року Трамп пообіцяв виконати вимоги впливових правих діячів щодо оприлюднення додаткових документів про самого Епштейна та причини його смерті. Дехто публічно висловлював сумніви, що це було самогубство, як встановило офіційне розслідування.

У меморандумі, опублікованому Міністерством юстиції на початку липня, стверджується, що немає доказів того, що Епштейн, вів «список клієнтів», в якому б згадувались впливові особи у зв'язку з імовірними сексуальними злочинами.

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Додамо, що скандал довкола Епштейна спалахнув ще у 2019 році під час першого президентського терміну Трампа. Фінансиста звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Прихильники теорій змови вірять, що існує таємний перелік впливових осіб, які були клієнтами або спільниками Епштейна. Відомо, що Трамп у минулому товаришував з Епштейном.

Нагадаємо, президент США знову опинився в епіцентрі цих розмов після того, як його найближчий соратник Ілон Маск публічно звинуватив Трампа у зв’язках з педофілом Епштейном.

Детальніше про те, з ким ще з найвпливовіших людей у політиці та бізнесі спілкувався збоченець Епштейн, читайте в публікації «Хапала за інтимні місця»: подругу мільярдера-педофіла Епштейна та світську левицю Гіслейн Максвелл визнали винною у розбещенні дітей".

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