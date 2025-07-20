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Спорт

«Ні!»: Усик категорично відмовив у проханні легендарному британському боксеру (відео)

13:55 20 липня 2025
Олександр Усик та Дерек Чісора

Знаменитий британський боксер-суперважковаговик Дерек Чісора (36 перемог, 23 з них — нокаутом, 13 поразок), який програв Олександру Усику бій у жовтні 2020 року, після перемоги українця в поєдинку-реванші над Денієлом Дюбуа, завітав до роздягальні олімпійського чемпіона на «Уемблі» з незвичайним проханням.

«Триразовий абсолютний чемпіоне світу! Годі вже нас бити. Будь ласка», — сказав Чісора, маючи на увазі британських «жертв» українця. Відповідь Усика була короткою і нещадною: «Ні!»

Нагадаємо, що, починаючи з 2020 року, Олександр Усик протистоїть у рингу винятково суперникам із Великобританії та незмінно б'є їх. Вісім боїв — вісім перемог! Від українця вже постраждали Тоні Белью, Дерек Чісора і двічі — Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Денієл Дюбуа, який в обох поєдинках побував у нокауті.

Відеоогляд бою-реваншу Олександр Усик — Денієл Дюбуа

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик отримає за другий бій з Дюбуа рекордний гонорар у кар'єрі.

Фото із соцмереж

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