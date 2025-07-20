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Як за допомогою пластикової пляшки прочистити засмічення в унітазі (відео)

15:53 20 липня 2025
Унітаз, фото з відкритих джерел

Зазвичай господині стараються бути готовими до будь-яких несподіванок у санвузлі, але різні неприємності трапляються у найбільш непідходящий момент.

Наприклад, засмітився унітаз, вода не йде й немає вантуза. Що можна зробити в подібній ситуації? На допомогу може прийти пластикова пляшка, підказує сайт з порадами.

Від пляшки 1,5 — 2 літри потрібно відрізати дно. Також знадобиться будь-який черен від швабри або якась палиця. Одягти обрізану пляшку на палицю.

Далі зворотно-поступальними рухами потрібно намагатися створити тиск в унітазі. Внаслідок роботи пляшка може деформуватися. Але якщо все правильно зробити, то засмічення піде й унітаз буде знову готовий до роботи. Спосіб нехитрий, але цілком робочий.

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До речі, якщо немає черена в наявності, то можна штовхати пляшку безпосередньо рукою в рукавичках. Звичайно це не зовсім естетично, але як варіант може врятувати.

А ось ще один варіант вирішення проблеми.

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Ми також розповідали про ефективні способи, за допомогою яких можна прибрати наліт, камінь та іржу в унітазі.

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