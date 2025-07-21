путін захоче закінчити війну цього року: аналітик пояснив чому

Росіяни вирішили, що 2025 рік має стати роком рішення щодо їхньої війни проти України. Цілком ймовірно, що виклики, пов'язані з напруженим національним бюджетом, зниженням якості їхніх наземних військ, зростаючою залежністю від Північної Кореї та Китаю для підтримки війни та тиском з боку Трампа щодо припинення війни, змушують російського президента активізувати операції на землі та в повітрі проти України. Хоча він може публічно обговорювати можливість вести цю війну в далекому майбутньому, реальність далека від цього. Так вважає генерал австралійської армії у відставці, військовий аналітик Мік Раян.

ВІДЕО ДНЯ

Лише одним із свідчень цього була заява путіна наприкінці червня про те, що військові витрати росії будуть скорочені з 2026 року. Глава кремля сподівається, що значні зусилля цього року поставлять його у вигідну позицію для переговорів. Але чи так все насправді?

На землі росія збільшила загальне захоплення територій за останні кілька місяців. Однак слід зазначити, що «прискорення» захоплення української території вимірюється на тлі значною мірою млявого прогресу, якого росія досягла за останні 18 місяців. Тим не менш, українська східна лінія фронту зараз перебуває під значним тиском з боку росіян.

У червні росія захопила біля 600 квадратних кілометрів української території, що є збільшенням порівняно з попередніми місяцями. Але ці здобутки не є вирішальними в загальній схемі війни. Росіяни не отримують достатньо території, щоб прогнозувати якийсь реальний загальний успіх.

РЕКЛАМА

Занадто багато аналітиків зосереджені на кількох кілометрах, які росія здобуває на сході, і недостатньо на тому, чому путін може докладати всіх зусиль, щоб досягти якихось успіхів саме зараз. Йому потрібно щось, з чим можна було б домовлятися, коли почнуться реальні мирні переговори, йому потрібно зрештою скоротити витрати на війну, і він, ймовірно, хоче зменшити свою загальну залежність від Північної Кореї та Китаю. Він, ймовірно, перебуває під набагато більшим тиском, ніж ми усвідомлюємо.

Але також очевидно, що путін все ще хоче воювати і вірить, що має для цього можливості. Допоки його омани не будуть розвіяні, росіяни продовжуватимуть свій нинішній «великий наступ».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін ігнорує Трампа, бо чекає на прорив фронту в Україні.

РЕКЛАМА

522

Читайте нас у Facebook