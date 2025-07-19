росія може почати великий літній наступ за кілька днів чи тиждень: що про це відомо

50-денна пауза президента США Дональда Трампа перед можливими вторинними санкціями проти росії дарує кремлю вікно для використання поступових здобутків останніх тижнів, які, на думку аналітиків, все більше ставлять під загрозу ключові українські опорні пункти на сході.

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Аналітики вважають, що росія за кілька днів або тижнів розпочне посилену літню наступальну операцію, задіявши 160 000 військових, які зосереджуються поблизу лінії фронту. Але за останні два тижні рф також досягла невеликих, але важливих успіхів, розмістивши свої війська в більш вигідному положенні, щоб відрізати українські війська в трьох ключових містах — Покровську, Костянтинівці та Куп'янську .

кремль, здається, не збентежений новим терміном, встановленим Трампом. Аналітики заявили, що він є сприятливим для досягнення цілей російського президента.

Кейр Джайлз із Chatham House написав, що це також надає москві простір на дипломатичній арені.

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«Термін у 50 днів дає росії достатньо часу, щоб розробити власний альтернативний план і знову переграти Вашингтон за допомогою дипломатичного ходу, який Трамп цілком може охоче прийняти… Останнє продовження Трампом умовних термінів для путіна продовжує страждання України на такий самий довільний період», — пише CNN.

Джон Лаф, керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre, сказав, що літня наступальна операція, ймовірно, триває вже кілька місяців і що «росіяни, безсумнівно, посилюють свої зусилля як на землі, так і в повітрі». На його думку, недавні повітряні удари по українських містах, можливо, є відображенням повільного просування москви на передовій і мають на меті «деморалізувати населення і підірвати його волю до боротьби».

«путін вже кілька місяців висловлює впевненість у прогресі цієї кампанії, знаючи, що українцям бракує людських ресурсів та певних систем озброєння, — сказав Лаф, додавши, що москва сподівається розтягнути українську оборону на надто велику територію. — Ми будемо спостерігати продовження цієї ситуації щонайменше протягом наступних 50 днів».

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Карти DeepState показують просування в напрямку Костянтинівки — ключового центру на сході — до якого росія швидко наблизилася за останні два тижні з південного сходу та південного заходу і який зараз безперервно атакують безпілотники. Куп'янськ також є одним з головних міст на сході, і контроль над ним допомагає захистити Харків.

Раніше повідомлялося, що путін ігнорує Трампа, бо чекає на прорив фронту в Україні, проте генерал Микола Маломуж вважає, що війська рф не можуть реалізувати наступ навіть тактичного рівня.

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