рф загрузла у проблемах: ЗМІ про фронтову деградацію ворога

росія розпочала літню наступальну операцію на сході України і повільно просувається вперед, використовуючи свою перевагу в людських ресурсах, артилерійських снарядах і ракетах. Найближчі місяці будуть вирішальними для президента путіна в його спробах змусити Київ капітулювати. Проте прогрес ворога за останні два роки проти України був дуже повільним, особливо в порівнянні з недавніми блискавичними ударами Ізраїлю проти набагато більшого Ірану. Причиною цього, на думку експертів, є стан російської армії — давня проблема, пише Washington Post.

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Незалежний російський військовий аналітик Ян Матвєєв прогнозує, що літня наступальна операція росії не приведе до кардинального прориву, але може дозволити їй завоювати кілька тисяч квадратних кілометрів території. За його словами, військо не здатне проводити складні операції в Україні через слабкість розвідки, нестачу ресурсів, корупцію, логістичні провали та погану підготовку.

«Ці тактики масового нападу — єдине, на що здатні російські військові на даний момент. І це дуже негуманно, тому що фактично мертвих людей обмінюють на територію. Зараз у російській армії багато солдатів, але вони не мають підготовки», — каже він.

Російські військові блогери та незалежні ЗМІ в Telegram протягом останніх місяців послідовно висвітлювали проблематичну військову культуру, зокрема генералів, які роблять неправдиві заяви про завоювання сіл, війська, яких відправляють у «м'ясні атаки» без огляду на їхнє виживання, а також поганий транспорт і логістику на передовій, що призводить до загибелі поранених солдатів.

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Командирів часто описують як корумпованих — вони вимагають хабарі, щоб врятувати солдатів від смертельних атак, і застосовують каральні заходи, включаючи ув'язнення солдатів у клітках або «обнулення», тобто вбивство або відправлення на самогубні атаки.

Результатом цього є низький бойовий дух, дезертирство та поширене пияцтво і наркоманія серед російських військ.

Фінансування також є проблемою, незважаючи на те, що москва витрачає 40 відсотків свого бюджету на війну та безпеку.

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Зараз росія, як вважається, має перевагу у війні завдяки своїм перевагам у людських ресурсах, боєприпасах і ракетах. Вона бомбардує українські міста, спричиняючи велику кількість жертв серед цивільного населення. Втім, позиція росії на передовій свідчить про те, що її літній наступ з метою вирішального прориву може зазнати невдачі, вважають західні військові аналітики, посилаючись на нещодавній наступ на Суми, який зупинився.

«Це не монолітна лінія, яка просто наступає, як нестримна сила, — сказала військовий аналітик Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за мир. — Вони дійсно мають ці переваги, але оперативне середовище на передовій є надзвичайно складним для обох сторін. Росіяни все ще намагаються вирішити, як провести достатньо масштабні атаки, щоб досягти прогресу, не потрапивши під вогонь української артилерії або дронів. Втрати росії є дуже високими».

У незалежних медіаканалах у Telegram з'явилися десятки відео, в яких російські солдати скаржаться, що поранених чоловіків, які не придатні до бою, відправляють назад на війну.

Незважаючи на жахливі умови для солдатів, російська мобілізація, як видається, все ще зростає завдяки високим зарплатам і величезним бонусам за вступ до армії в розмірі понад 3 мільйони рублів, що становить понад 38 000 доларів.

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«Я б порівняв це з виграшем у лотерею, — сказав Матвєєв. — Пропаганда постійно повторює їм, що на фронті все добре, і, звичайно, вони думають: «Зі мною все буде гаразд».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на фоні величезних втрат у живій силі росія відправляє курсантів Військового інституту зв'язку з Петербургу проходити «практику» на фронті.

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