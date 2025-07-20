Російський літній наступ досяг кульмінації: що відбувається на фронті

Літня наступальна операція росії в Україні набирає сили, оскільки її війська атакують на декількох фронтах. У червні чисельна перевага рф в військах і повітряних силах принесла їй найбільші щомісячні територіальні здобутки з початку року. Цілі кремля не обмежуються лише територіальними. Аналітики стверджують, що він прагне методично знищити українську армію, повільно просуваючи власні війська. Однак найбільший виклик для москви знаходиться далеко від лінії фронту — російська економіка вже не встигаэ за зростаючими військовими витратами.

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Протягом останніх двох місяців російські війська змогли посилити свої атаки на декількох фронтах, від Сумської області на півночі України до степів Запоріжжя на півдні, пише видання The New York Times.

Зараз росія контролює понад дві третини Донецької області України. Але невпинні атаки ворога створюють навантаження на українську армію, яка має менше особового складу.

За даними Deep State, української групи, яка слідкує за ситуацією на фронті за допомогою знімків з дронів та своїх зв'язків з українськими військовими, росія щомісяця захоплює менше 0,1% величезної території України. За такого темпу москві знадобиться кілька років, щоб окупувати всі чотири українські регіони, які вона оголосила анексованими у 2022 році. Поза лінією фронту росія збільшує втрати серед українського населення, бомбардуючи країну масово виробленими дронами. Протягом останніх тижнів росія встановлює рекорди за кількістю дронів, які вона відправляє в Україну.

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росія прагне не тільки завоювати нові території в Україні. Її мета — знищити військовий потенціал України, її армію, сказав Валерій Ширяєв, незалежний російський військовий аналітик.

«Якщо не буде армії, держава буде беззахисною», — додав він.

Аналітики вважають, що росія може витрачати непідйомні суми на фінансування війни, що сприяє інфляції, навіть попри те, що її нафтова і газова промисловість страждає від низьких цін на енергоносії, частково спричинених митами президента Трампа. Експорт нафти фінансує близько третини загального федерального бюджету росії.

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Дослідження, проведене в червні, показало, що майже мільйон російських військових було вбито або поранено під час війни.

Згідно з заявами уряду та аналізом бюджетних даних, проведеним Янусом Клуге, дослідником Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, цього року росія все ще змогла залучити в середньому близько 30 000 нових військовослужбовців. Але це стало можливим лише завдяки щедрим витратам на військо, надзвичайно високим преміям за вступ до лав армії та високим зарплатам.

Раніше експерти назвали причини фронтової деградації ворога і чому, на їхню думку, наступ росії провалився.

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