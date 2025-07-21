Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планують зустрітися: стало відомо, коли й де

Цьогорічний саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, ймовірно, є найкращою нагодою для Дональда Трампа, який висунув москві ультиматум, та Сі Цзіньпіна, що підтримує путіна у війні проти України, зустрітися особисто. Про це пише видання South China Morning Post.

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Журналісти стверджують, що Трамп може відвідати Китай перед самітом, який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада, або ж зустрітися зі своїм китайським колегою в кулуарах заходу. За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, Сі планує взяти участь у заході в Кьонджу, але участь Трампа ще не підтверджена.

На початку липня міністр закордонних справ Китаю Ван І та держсекретар США Марко Рубіо провели свою першу особисту зустріч.

Тим часом під час телефонної розмови в червні Сі запросив Трампа та його дружину відвідати Китай, і американський президент відповів згодою.

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Після зустрічі з Ван І держсекретар Рубіо заявив журналістам, що «обидві сторони виявляють сильне бажання» провести зустріч між двома президентами.

Відносини між США і Китаєм коливалися з моменту повернення Трампа до Білого дому наприкінці січня та його погроз ввести мита на китайські товари в розмірі до 145%. Однак з того часу обидві сторони працювали над стабілізацією відносин. Було досягнуто домовленості про попередню торгівельну угоду, яка послаблює обмеження Китаю на експорт рідкісноземів і торгівельні бар'єри США для технологій.

Тим часом завдяки допомозі Китаю у постачанні дронів росія змогла посилити атаки по Україні.

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