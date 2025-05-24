Торгові війни: США та КНР наближуються до компромісу

Після агресивної тарифної війни США та Китай почали активізовувати контакти, але ризик нової конфронтації все ще зберігається.

Як повідомляє Держдепартамент США, відбулася телефонна розмова між заступниками керівників зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки Крістофером Ландау і Китайської Народної Республіки Ма Чжаосюя.

ВІДЕО ДНЯ

За словами речника Держдепартаменту Темі Брюс, під час розмови обидві сторони визнали важливість двосторонніх відносин для обох країн та для світу і погодилися щодо важливості збереження відкритих каналів зв’язку, передає Bloomberg.

Агентство вказує, що діалог відбувся на тлі активізації та стабілізації дипломатичних контактів. Це при тому, що зберігаються суперечки через обмеження США на доступ Китаю до передових напівпровідників, що випробовують міцність перемир’я, яке було досягнуте на початку травня.

РЕКЛАМА

Раніше Ма Чжаосюй провів зустріч з новим послом США в Китаї Девідом Пердью, під час якої він заявив, що Пекін сподівається на співпрацю обох країн задля розвитку відносин. А голова Народного банку Китаю Пан Гуншен обговорив ситуацію з колишнім міністром фінансів США Тімоті Гайтнером.

Крім того, у Пекіні віцепрем'єр-міністр Державної Ради КНР Хе Ліфен зустрівся із генеральним директором JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймоном, а голова МЗС КНР Ван Ї провів окрему зустріч.

Як пише Bloomberg, між країнами досі існують конфліктні питання, зокрема щодо мікросхем, які використовуються в технологіях штучного інтелекту. Так, 21 травня Міністерство комерції Китаю пригрозило судовими позовами проти будь-кого, хто буде виконувати американські обмеження щодо мікросхем компанії Huawei Technologies Co.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в лютому президент США Дональд Трамп запровадив, а потім відтермінував на місяць зростання мит на імпорт з низки країн — торгівельних партнерів. Зокрема, йшлося про 25% мита на товари з Мексики та Канади та зростання мита на товари з Китаю.

Через місяць після рішення про відстрочку введення мит Дональд Трамп все ж таки ввів у дію свої укази, причому, крім 25% мита для Мексики та Канади, було подвоєно імпортне мито для товарів з Китаю — до 20%, про що повідомляє видання Bloomberg. За даними сайту, під нові мита підпадуть товари вартістю близько 1,5 трлн доларів, а саме підвищення мит стало найбільшим з 1930-х років.

У відповідь Китай заявив про набуття чинності з 10 березня мит у 10−15% для аграрної продукції зі США — кукурудзу, пшеницю, бавовну, м'ясо птиці, свинину, яловичину та інше.

Тоді торгівельна війна між Вашингтоном та Пекіном негативно позначилася на світових фондових ринках. Так, за даними ЗМІ, в Європі індекс, що включає акції найбільших компаній, Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, який є важливим для експортерів, знизився на 1,5%. Гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% та 0,8% відповідно. Японський експортно орієнтований Nikkei 225 знизився на 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 відступив на 0,6%.

РЕКЛАМА

Згодом Вашингтон і Пекін уклали мирову: 12 травня уряди країн домовилися про перемир'я на 90 днів. Зокрема, США тимчасово знизили мита на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай скоротив мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чому є хибною спроба США відірвати росію від Китаю.

43

Читайте нас у Facebook