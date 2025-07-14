Чому росія посилює атаки на Україну: пояснили військові експерти

Україна зазнає все більше бомбардувань з часу початку повномасштабного вторгнення росії. В результаті навіть президент США Дональд Трамп, який раніше вважав себе посередником у війні, заявив, що розчарований російським президентом, пише Deutsche Welle.

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«путін кидає в нас багато лайна, — сказав Трамп. — Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим».

Незабаром після цих заяв США відновили поставки артилерійських снарядів і мобільних ракетних артилерійських ракет в Україну. Завдяки розширенню виробництва дронів росія має можливість здійснювати масовані атаки. Вона більше не залежить від Ірану, як це було в 2022 році.

«Зараз вони виробляють тисячі на місяць, — сказав DW експерт з військових технологій Девід Гамблінг. — Це може скласти десятки тисяч, і цього просто достатньо, щоб „затопити“ більшість форм оборони, які б знищили ракети».

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Проте полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил сказав DW, що росія не мала б можливості здійснювати такі атаки без допомоги інших країн. Він додав, що Китай постачає деталі для дронів, Північна Корея — балістичні ракети.

«росія покладається на своїх союзників», — сказав він.

Полковник Райснер додав, що путін має дві стратегічні цілі в своїх останніх комбінованих атаках: знищити військово-промисловий комплекс України та вплинути на українську громадськість.

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«Цілеспрямовані атаки на населення, яке має бути ще більше ослаблене терором, є таким чином непрямою спробою чинити тиск на український уряд», — сказав Райснер.

Багато експертів, наприклад, німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер, очікують, що росія розпочне нову наступальну операцію цього літа. Він вважає, що збільшення кількості комбінованих атак є частиною цієї кампанії.

За його словами, мета росії — вивести з ладу українську протиповітряну оборону настільки, щоб втрати не можна було компенсувати поставками з західних країн. Він додав, що атаки також можуть свідчити про те, що росія готується до «вирішальної битви».

Експерти, з якими поспілкувалася DW, одностайно заявили, що для відновлення контролю над полем бою необхідні більш рішучі дії з боку Заходу.

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За словами полковника Райснера, Україна зараз досягає хороших результатів у виробництві власних дронів, але все ще не може обійтися без підтримки.

«Їй потрібна підтримка Заходу, особливо в області спеціальних систем озброєння, таких як ракети-перехоплювачі Patriot», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дипломат вважає, що поведінка та відношення Трампа до України і рф вибудовується лише його власною логікою.

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